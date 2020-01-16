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  4. EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu

EBSO, savunma sanayicileri ile TSK’yı buluşturdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi Sanayi Odası, Savunma Sanayine yeni bölgeler hazırlıyor.Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı ve saha gezisinde Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisine üretim ve ihracatla katkı veren sanayiciler, MSB yetkilileriyle bir araya geldi.İki gün süren ve sanayicilere yönelik bilgilendirme toplantısı ile MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) yetkililerinin, bölgenin savunma sanayi potansiyelini yerinde inceleme fırsatı bulduğu saha gezisinden oluşan etkinliğin açılış konuşmasını, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Savunma Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Hakan Ürün yaptı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, Savunma Sanayine yeni bölgeler hazırlıyor.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı ve saha gezisinde Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisine üretim ve ihracatla katkı veren sanayiciler, MSB yetkilileriyle bir araya geldi.
İki gün süren ve sanayicilere yönelik bilgilendirme toplantısı ile MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) yetkililerinin, bölgenin savunma sanayi potansiyelini yerinde inceleme fırsatı bulduğu saha gezisinden oluşan etkinliğin açılış konuşmasını, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Savunma Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Hakan Ürün yaptı. Askeri olduğu kadar ekonomik boyutuyla da stratejik önemini her geçen gün artıran savunma sanayi sektörünün İzmir’de güçlenerek ilerlediğini belirten Ürün, bölgede birçok firmanın savunma sanayinde ana yüklenici konumundaki olduğunu söyledi. Ürün, “Mevcut durumumuzu stratejik olarak değerlendirdiğimizde; hedefimiz, yüzde 100 savunma sanayine hizmet veren firmalar oluşturmak yerine, ticari faaliyetlerine devam ederken, teknolojik kabiliyetlerini savunma sanayinde ihtiyaç olması halinde kullanabilecek firmalar ortaya çıkarmaktır. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, savunma sanayinin stratejik öneminin farkındalığıyla, yerli üreticimizin kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve sektöre milli katma değer oluşturulması konusuna yönelik çalışmaları son derece önemsemekteyiz” dedi.

Yerli üretim vurgusu
EBSO Savunma Sanayi Çalışma Grubu’nun faaliyetleri hakkında bilgi veren Ürün, Roketsan ve Havelsan gibi ana yükleniciler ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı gibi kurum ve SASAD gibi dernekler ile Savunma Sanayi Buluşmaları ismiyle ortak etkinlikler düzenlediklerini ifade etti, bu etkinlikler vasıtasıyla bölgedeki firmalar ile kurum temsilcilerini bire bir görüştürdüklerini vurgulayan Ürün, “EBSO olarak Savunma sanayi gibi stratejik bir sektörde, ihtiyacın yerli üretimle karşılanmasının gerekliliğine kuvvetli bir şekilde inanmaktayız. Son yıllarda yerlileşmenin artarak yüzde 70’lere gelmesinde başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın ve ilgili tüm kurum kuruluşların tutumu ve kararlığını takdirle karşılıyoruz. Yerli gemilerimizden, yerli insansız hava araçlarımıza, kirpilerimizden, atak helikopterlerimize kadar gururumuz olan milli servetlerimizin çeşitlenerek artması en büyük temennimizdir. Tabii ki bu çeşitliliğin artmasına biz de İzmir olarak katkı koymak istemekteyiz” diye konuştu.

Onaylı tedarikçi ve stratejik işbirliği uygulamaları
Ürün’ün ardından konuşan MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Kalite Sistem Yönetim Daire Başkanı Hava Mühendis Albay Ömer Erturan, en stratejik sektörlerden olan savunma sanayisinin yüksek teknolojili ve yerli girdili üretim yapmasının çok önemli olduğunu, stratejik işbirliği anlaşmaları ile savunma sanayi firmalarına AFGM ile işbirliği ve yerlileştirme imkanı sağladığını söyledi. Albay Erturan, “Başarılı şirketlerimiz hem Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinin yerli ve milli üretimle oluşturulmasına katkı sağlıyor, hem de yaptıkları ihracatla ülkemize katma değer sağlıyorlar. Bu yıl itibariyle Milli Savunma Bakanlığı’mızın alım süreçlerinde başlattığı onaylı tedarikçi uygulamasını çok iyi takip etmenizi ve savunma sanayisine ürün ve hizmet üreten tüm şirketlerimizin onaylı tedarikçi olmasını çok önemsiyoruz” dedi.
Erturan’ın ardından konuşan Milli Savunma Uzmanı Ahmet Altuğ Karaduman ve Endüstriyel Yetkinlik ve Koordinasyon Şube Müdür Vekili Yasemin Kaval da stratejik işbirliği anlaşması ve onaylı tedarikçi süreçleri hakkında EBSO üyesi savunma sanayicilerini bilgilendirdi.
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü yetkilileri, bilgilendirme toplantısının ardından AFGM yetkilileri ile faaliyete katılım sağlayan firmalar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Akabinde EBSO organizasyonuyla İzmir’de savunma sanayi üretimi yapan fabrikaları ziyaret etti. Heyet, EBSO Savunma Sanayi Çalışma Grubu Üyesi Mustafa Özkan’ın rehberliğinde Tibet Makina, Teksav, Safkar, Katmerciler, Dirinler, BMC, İzeltaş, Klemsan, Bodycote Istaş, Kanat Boya, Kansai Altan ve Yol-Bak firmalarında incelemelerde bulundu.

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