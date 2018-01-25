FİNANS

ECB sürpriz yapmadı

25 Ocak 2018 16:05

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını değiştirmedi.

ECB sürpriz yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Banka, bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak korunmasına karar verdi. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını da yüzde 0,25 olarak sabit bıraktı.

Daha önce 30 milyar euro seviyesinde belirlenen varlık alım programında da değişikliğe gidilmedi.

Bankanın politika metninde şu ifadeler yer aldı:

- Faiz oranlarının uzun bir dönem ve varlık alım programının ötesinde mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesi bekleniyor.

- Eğer görünüm kötüleşirse konsey parasal genişlemeyi artırmaya hazır.

- ECB eylül sonuna kadar her ay 30 milyar euroluk tahvil alımına devam edecek, eğer gerekirse uzatabilir.

Karar sonrası euro/dolar paritesi yüzde 0,10 yükselişle 1.2410 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise yüzde 0,20 artışla 4.6475'den işlem gördü.

Bu arada saat 16:30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi toplantı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
 

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