Economist: 2018'de büyümede yavaşlama kaçınılmaz

Economist dergisi, yeni sayısında 'Var gücüyle çalışan Türkiye ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri. Ama bu ne kadar sürer?' başlıklı bir yazı yayınladı.



Kredi Garanti Fonu'nun büyüme rakamlarındaki rolünün büyük olduğunu yazan Economist'in analizinde şu ifadeler yer aldı:



"2017'nin üçüncü çeyreğinde milli gelir yıllık yüzde 11 büyüyerek tüm büyük ülkelerden daha iyi performans sergiledi. Bu kısmen, Türkiye'nin 2016'nın aynı döneminde çok kötü bir performans sergilemesiyle ilgili. Ekonomi, darbe girişiminden sonra yüzde 0.8 küçülmüştü. Ama ekonomi, büyümesini daha çok ülke çapındaki kolay kredi dalgasına borçlu. Bu krediler şirketlere; turizmdeki sert düşüş, OHAL'in yükü ve 60 bin kişinin özgürlüğüne neden olan hükümet baskısının etkileriyle baş etmede yardımcı oluyor."



"Yüksek enflasyon hayaleti, Türkiye üzerinde dolaşmaya başladı"



Economist, Türk ekonomisinin genel görünümün tümüyle umut verici olmadığını belirterek şunları yazdı:



"Türkiye'nin 2016'nın sonunda 33.7 milyar dolar olan cari açığı şu anda 41.9 milyar dolara çıkmış durumda. Yabancı yatırım, on yıl öncesine kıyasla kabaca yarıya yarıya düştü. 1970'lerden 2000'lerin başına kadar Türkiye üzerinde dolanan yüksek enflasyon hayaleti, kredi artışının etkisiyle geri döndü."



Economist, Türk Lirası'ndaki değer kaybına da dikkat çekti: "Siyasi karışıklık yılları, terör saldırıları, ortaklarla kavgalar ve son olarak Amerika'nın İran'a yönelik ambargoları deldiğinden şüphelenilen Türk banklarına yönelik ceza vereceğine dair korkular da ülkenin kuruna zarar verdi."



"Ekonominin yakıtı bitmeye başlıyor"



Yazının sonunda ise 2018'de büyümede yavaşlamanın kaçınılmaz göründüğü görüşü aktarılıyor:



"Her hâlükârda bu yıl yavaşlama kaçınılmaz görünüyor. Uzmanlar, Türk banklarının, Kredi Garanti Fonu üzerinden başka bir büyük kredi enjeksiyonu için fon tabanına sahip olmadığını belirtiyor. Ekonomi 2017'de tam kapasite çalışıyordu. Şimdi, yakıtı bitmeye başlıyor."