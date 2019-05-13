Eczacılardan 'danışmanlık ücreti' talebi

Çolak, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla her yıl farklı bir tema üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, 2019 için temanın "Anne Bebek Dostu Eczane" olarak belirlendiğini söyledi.

Eczane ekonomilerinin iyileşmesi ve sürdürülebilir olması adına çalışmalar yaptıklarını aktaran Çolak, bunun hayata geçirilebilmesi için eczacı kar oranlarının yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Çolak, taleplerine ilişkin şunları kaydetti:

"İlaç fiyatları hakkında tebliğ yeniden düzenlenmeli. Eczacıların kutu başına danışmanlık ücreti alması sağlanmalı. İkinci ve yardımcı eczacı çalıştıran eczanelere nitelikli personel istihdamı yaptığı noktada maddi destek sağlanmalı. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulları, katsayıları ve ekonomik durumlarıyla ilgili iyileştirme yapılmalı.

Sıcaklık ve nem takibi gibi mekansal düzenlemeler kaldırılmalı. Avro kuru ilaçların yokluğuna neden olmayacak şekilde belirlenmeli. Avrupa ülkelerindeki pek çok örnekte olduğu gibi eczacıya tansiyon, şeker ölçümü, sigara bıraktırma gibi eczane temelli ekstra hizmetler ve bu hizmetler doğrultusunda sunduğu danışmanlık hizmeti için sabit bir ücret ödenmeli.