FİNANS
  4. Edenred Ticket Restaurant şirketlere tasarruf ettirecek çözümlerini genişletiyor

Edenred Ticket Restaurant şirketlere tasarruf ettirecek çözümlerini genişletiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 12:10 | Son Güncelleme

Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette: - "Çalışanların ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak temassız ödeme ve mobil ödeme yöntemleri yaygınlaştıkça pazar daha fazla büyüyecek. Hedefimiz, AB ülkelerinde yüzde 30'u bulan yemek kartı kullanımını Türkiye'de de artırmak" - "Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile maliyetleri kontrol edebilme fırsatı sunarak şirketlere yüzde 15'e varan oranlarda tasarruf sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Türkiye’de yemek kartlarının yüzde 8 olan penetrasyonunu sektör olarak son 5 yılda yüzde 13'e yükselttiklerini belirterek, "Çalışanların ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak temassız ödeme ve mobil ödeme yöntemleri yaygınlaştıkça pazar daha fazla büyüyecek. Hedefimiz, AB ülkelerinde yüzde 30'u bulan yemek kartı kullanımını Türkiye'de de artırmak." ifadelerini kullandı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin beklentilerine uygun, inovatif çözümler üreten Edenred Türkiye, Türkiye'de 27 yıldır yemek kartı pazarına öncülük ediyor. Ticket Restaurant Yemek Kartı ile Türkiye'yi ilk kez yemek kartı hizmetiyle tanıştıran Edenred Türkiye, 2019'da da çift haneli büyümesini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Ladoucette, Türkiye'de 25 bini aşkın kurumsal müşterilerinin 1,5 milyonu aşkın çalışanına yaklaşık 45 bin anlaşmalı restoran ve kafede hizmet verdiklerini bildirdi.

Ladoucette, 2020'de dijitalleşme ve yeni nesil mobil ödeme sistemlerine yatırımlarını artıracaklarını belirterek, KOBİ'leri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin en yaygın ve en çok kullanıcı sayısına sahip yemek kartı olan Ticket Restaurant'la başlayan yolculuklarında artık kendilerini bir fintech şirketi olarak konumlandırmak istediklerini aktaran Ladoucette, yemek kartlarının dijitalleşmesine, NFC teknolojisine ve alternatif ödeme yöntemlerine yaptıkları yatırımları 2020 yılında artıracaklarını vurguladı.

Türkiye'de yemek kartlarının yüzde 8 olan penetrasyonunu sektör olarak son 5 yılda yüzde 13 seviyesine yükselttiklerini belirten Ladoucette, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız dijitalleşme sürecinin önümüzdeki dönemde hızlanacağını ve en fazla 10 yıl içinde tüm kurumsal harcamaların dijital ortama taşınacağını öngörüyoruz. Biz de hem globalde hem de Türkiye'de yatırımlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Çalışanların ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak temassız ödeme ve mobil ödeme yöntemleri yaygınlaştıkça pazar daha fazla büyüyecek. Hedefimiz, AB ülkelerinde yüzde 30'u bulan yemek kartı kullanımını Türkiye'de de artırmak. Dolayısıyla daha gidecek epey yolumuz var. Edenred Türkiye olarak tüm bu yeniliklerin merkezinde olmaya ve sektör büyürken trendleri belirlemeye devam edeceğiz."

- "Şirketlerin kurumsal harcama yönetiminde en büyük tasarruf ortağıyız"

Eric de Ladoucette, hızla değişen teknolojiye paralel olarak sürekli entegre, yenilikçi, fark yaratan ürün ve çözümler geliştirdiklerini belirterek, en çok bilinen markalarının Ticket Restaurant Yemek Kartı olduğunu ancak şirketlerin sadece öğle yemeği hizmeti değil, genel olarak tüm kurumsal harcamalarını yönetmede en büyük tasarruf ortağı olduklarını bildirdi.

Ladoucette, "Akaryakıt tarafında iş ortaklarımızın arasına Petrol Ofisi'nin yanı sıra BP ve Total'in de katılmasıyla 2019 yılında hizmet ağımızı genişlettik. Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile maliyetleri kontrol edebilme fırsatı sunarak şirketlere yüzde 15'e varan oranlarda tasarruf sağlıyoruz. Bunlara ek olarak özel günlerde çalışanların motivasyonunu artırmak hem çalışanların hem de çözüm ortaklarının performanslarını ödüllendirmek amacıyla geliştirdiğimiz Ticket Compliments hediye çeklerimizin geçerli olduğu marka portföyünü sürekli genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Dolu dolu ile kullanıcılara 1 milyon TL'lik kazanç sağladık”

Bu yıl sundukları yeniliklerden birinin de Kurumsal Seyahat Portalı olduğunu aktaran Ladoucette, Jolly Tur iş birliği ile hayata geçirdikleri bu portal ile şirketlere tüm iş seyahatlerini, konaklama ve ulaşım giderlerini kontrol altına alma imkanı sunduklarını, böylece şirketlerin, yüzde 30'a varan tasarruf sağlayarak bütçelerini etkin bir şekilde yönetebildiğini ve tek bir web sitesi aracılığıyla tüm hizmetleri alarak ay sonunda tek fatura ile ödemesini yapabildiğini bildirdi.

Ladoucette, Dolu Dolu Sadakat Programı ile 2019 yılında Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcılarına sağladıkları kazancın 1 milyon TL'ye ulaştığını belirterek, "2019 yılında Ticket Restaurant Yemek Kartı ile otomatlardan temassız ödeme yöntemiyle atıştırmalık satın alma imkanını da şirketlerle buluşturan Edenred Türkiye'nin, çalışanların mesai saatlerinde içinde ya da sonrasında iş yerinde atıştırmalık ihtiyacını karşılayarak motivasyonunu artırırken, şirketlere de zamandan tasarruf imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.

- "NFC teknolojisine dayanan yeni nesil ödeme sistemi geliyor"

Eric de Ladoucette, yemek kartlarını, mobil uygulamaları MyEdenred sayesinde cep telefonlarına taşıyarak dijitalleştirdiklerini aktararak, "Kartla temassız ödemenin yanı sıra MyEdenred uygulaması, sahip olduğu QR kod ile ödeme gibi kolaylıklarla çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu da artırıyor. Ayrıca, işletmelerin ödemeyi kabul etmek için yeni bir cihaz satın almalarını gerektirmeyen ve sadece cep telefonlarına bir uygulama indirerek ödeme alabilecekleri yeni Soft POS çözümüne ek olarak NFC teknolojisine dayanan yeni nesil ödeme sistemimizi de yakında duyuracağız. Bu Türkiye’de bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "KOBİ'lere güç katacak çözümler sunuyoruz"

Edenred Türkiye Genel Müdürü Ladoucette, Edenred Türkiye'nin, değişen teknolojiye entegre, yenilikçi ve fark yaratan ürünler geliştirmeye devam ettiğini, özellikle KOBİ’lerin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi, maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi için avantajlı çözüm ve hizmetler sunduklarını bildirdi.

Ladoucette, şunları kaydetti:

"Ticket Restaurant Yemek Kartı'nın sunduğu yüzde 100'e varan vergi avantajından KOBİ'lerin de faydalanmasını istiyoruz. En büyük
hedeflerimizden biri KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecinde çözüm ortağı olarak, yenilikçi çözümlerimizin sağlayacağı fırsat ve avantajlardan faydalanmaları. Son olarak, yeni bir satın alma platformuna yatırım yaptık ve çok yakında duyuracağız. Şirketlere kağıt kalemden kahveye, ofisleri için gerekli tüm ihtiyaçlarını hızlı ve pratik bir şekilde oldukça avantajlı satın alabilecekleri bir platform kurduk."

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo
Rosatom’un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazırRosatom’un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazır
TÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandıTÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edenred Eric de Ladoucette

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Ekonomide kritik veri açıklandı

Ekonomide kritik veri açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: 2019'da 8,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik

Bakan Pekcan: 2019'da 8,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

Rosatom’un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazır

Rosatom’un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazır

TÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

TÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu

Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu

Doğalgaz dağıtım sektöründe ilk Sukuk ihracı TSKB’den

Doğalgaz dağıtım sektöründe ilk Sukuk ihracı TSKB’den

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.