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  4. Edirne'de kilogramı 5 liradan hamsi alabilmek için saatlerce beklediler

Edirne'de kilogramı 5 liradan hamsi alabilmek için saatlerce beklediler

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Edirne'de bir balıkçıda kilogramı 5 liradan satılan hamsiden almak isteyenler balık pazarında kuyruk oluşturdu.

Balık pazarındaki bir balıkçıda hamsinin kilogramının 5 liradan satıldığını duyanlar, dükkanın önünde sıraya girdi.

Balık pazarında başlayan sıra Saraçlar Caddesi'ne uzandı. İki saat bekleyen vatandaşlardan sırası gelen hamsi alabildi. Bazı vatandaşlar balık alabilmek için birbiriyle yarıştı.
Balıkçı Yasem Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünden bu yana hamsinin kilosunu 5 liradan sattıkları söyledi.
Hamsinin Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli İğneada'dan geldiğini anlatan Eren, "Bizim denizimiz yok. Edirne, Trabzon gibi değil ama Kırklareli'mizde denizimiz var. İğneada'da bol çıkıyor, böylece halkımıza yediriyoruz.
İstanbul gibi yerde deniz kenarında hamsinin kilosu 10 lira. Bugün de bitti balık. 2 günde 5 ton hamsi sattık." dedi.
Vatandaşlardan Süleyman Bulbağ da hamsinin kilogramının yarım paket sigaradan ucuz olduğunu belirterek, "Herkes hamsi alabilmek için sıraya girdi. Ben haftada 2-3 kez balık yerim ama hamsi sezonunda hamsi yenir." diye konuştu.
Ahmet Yıldız ise bir saat beklemesine rağmen kendisine sıra gelmediğini ifade etti. KAYNK:AA
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Anahtar Kelimeler:
edirne, Balık, hamsi, fiyat,

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