Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

E-ticaret platformu Hepsiburada bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Efsane Cuma ile 410 milyon liralık ticaret hacmine ulaştı. 15 bin iş ortağı ile gerçekleştirilen kampanyada geçtiğimiz yıla göre yüzde 60’dan fazla büyüme sağlandı.

E-ticaret sektörüne önemli ölçüde hareketlilik kazandıran kampanya kapsamında cuma günü siteyi 30 milyon kişi ziyaret etti.

Alışverişlerin yüzde 85’inin mobilden gerçekleştiğini bildiren Hepsiburada, alışverişin en çok yapıldığı saatin 22 Kasım Perşembe günü gece 23.00 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca alışverişlerin yüzde 60’dan fazlasının Anadolu’dan gerçekleştiği bilgisi verildi. İstanbul, Ankara ve İzmir, Bursa, Kocaeli’nin ardından en çok alışveriş yapılan 12 ilin Gaziantep, Antalya, Konya, Adana Mersin, Muğla, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Diyarbakır olduğu da açıklandı.

Türkiye’nin ardından Efsane Cuma alışverişlerinin en çok yapıldığı ülkeler ise sırasıyla Azerbaycan, Kıbrıs, Almanya, İngiltere, ABD, Ukrayna ve Rusya olarak gerçekleşti.

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