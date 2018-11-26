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Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

E-ticaret platformu Hepsiburada, gelenekselleşen Efsane Cuma kampanyası kapsamında 15 bin iş ortağıyla birlikte 410 milyon liralık rekor bir ciroya imza attı ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağladı.

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

E-ticaret platformu Hepsiburada bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Efsane Cuma ile 410 milyon liralık ticaret hacmine ulaştı. 15 bin iş ortağı ile gerçekleştirilen kampanyada geçtiğimiz yıla göre yüzde 60’dan fazla büyüme sağlandı.

E-ticaret sektörüne önemli ölçüde hareketlilik kazandıran kampanya kapsamında cuma günü siteyi 30 milyon kişi ziyaret etti.

Alışverişlerin yüzde 85’inin mobilden gerçekleştiğini bildiren Hepsiburada, alışverişin en çok yapıldığı saatin 22 Kasım Perşembe günü gece 23.00 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca alışverişlerin yüzde 60’dan fazlasının Anadolu’dan gerçekleştiği bilgisi verildi. İstanbul, Ankara ve İzmir, Bursa, Kocaeli’nin ardından en çok alışveriş yapılan 12 ilin Gaziantep, Antalya, Konya, Adana Mersin, Muğla, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Diyarbakır olduğu da açıklandı.

Türkiye’nin ardından Efsane Cuma alışverişlerinin en çok yapıldığı ülkeler ise sırasıyla Azerbaycan, Kıbrıs, Almanya, İngiltere, ABD, Ukrayna ve Rusya olarak gerçekleşti.
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EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER
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Hepsiburada'dan yapılan açıklamanın devamında, "Yılın bu en avantajlı gününde elektronik ve elektrikli ürünler dışında en fazla tercih edilen ürünler sinema bileti, bakım kremleri, kitap, temizlik malzemeleri, bebek pedi ve bezleri, çay, online eğitim paketi, tuvalet kağıdı, kedi kumu, motor yağı, diş macunu, parfüm, kol saatleri, giyim ürünleri, kış lastiği oldu. Elektronik ve elektrikli ürünlerde ise USB bellek, ütü, şarjlı diş fırçası, oyun konsolu, dizüstü bilgisayar, akıllı saat/bileklik, cep telefonu, kahve makinesi, elektrikli şofben, elektrikli süpürge, tost makinesi, kulaklık ve uydu alıcı en çok talep gören ürünler oldu. Efsane Cuma’da başı çeken kategoriler, anne-bebek oyuncak, kitap-film-müzik, sağlık ve güzellik, temel tüketim, ev elektroniği ve beyaz eşya, bilgisayar, cep telefonu ve moda olarak gerçekleşti" denildi.

E-TİCARETTE İLK KEZ ARSA SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hepsiburada’nın yılın en avantajlı günü olarak ilan ettiği Efsane Cuma’da, Türkiye e-ticaret tarihinin tek kalemdeki en büyük satışı o güne özel satışa sunulan konut projesiyle gerçekleşti. Ayrıca e-ticarette ilk defa arsa satışına Efsane Cuma günü imza atıldı.

Kampanya kapsamında farklı bütçe ve ihtiyaçlara uygun çeşitli daire seçenekleri, otomobil, motosiklet, uçak, jet ski, pizza, hamburger, sinema menüleri ve spor antrenman paketi üyelikleri de büyük ilgi görürken, yoğun talep sayesinde Efsane Cuma’ya özel ürünler ilk 6 saatte tükendi. KAYNAK:DHA


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e-ticaret hepsiburada.com ciro Efsane Cuma

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