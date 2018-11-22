'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat

'Efsane İndirim' döneminde internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran fırsatçılara dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

Perakende satış firmaları ve e-ticaret şirketleri, 'Efsane İndirim' dolayısıyla giyim, kozmetik ve elektronik gibi çeşitli kategorilerde birçok üründe yüzde 80’e varan indirim uygulamaya başlarken 'e-ticaret dolandırıcılarına' karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

Dijital pazarlama konularında eğitim, etkinlik ve dönüşüm danışmanlığı hizmetleri sunan ME Consultancy şirketinin kurucusu Murat Erdör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-ticaretin gittikçe gelişmesiyle her dönemde olduğu gibi 'Efsane İndirim' döneminde de sorunlarla karşılaşıldığını söyledi. Erdör, şunları kaydetti:

“Vatandaşların parasını alıp ürün göndermeyen birtakım güvenilir olmayan siteler var. Birçok marka bu dönemde indirim yaptığı için sanıyoruz ki herkes çok indirim yapıyor ama orada güvenilir olmayan markalara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar hep vardı ama 'Efsane İndirim' döneminde daha da fazlalaşıyor çünkü herkes indirim yaptığından bu dönemde daha az dikkati çekiyorlar.'