Ege'den hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında 550 milyon dolar hedefi

Terci, yaptığı açıklamada, sektörde 2021'in ilk üç ayında Türkiye geneli ihracatın yüzde 12’lik artışla 2 milyar dolara çıktığını belirtti. Ege Bölgesi'nin de ihracatını yüzde 6 artırarak 141 milyon dolara çıkardığını aktaran Terci, şunları kaydetti:

"Geçen sene pandemiye rağmen 500 milyon dolar ihracat hedefimizi aştık. Son bir yıllık dönemde yüzde 7 ihracat artış hızıyla ihracatımızı 514 milyon dolara çıkardık. Bu dönemde en çok artış gerçekleşen ihracat kalemlerimizden biri yüzde 74'lük yükselişle hububat oldu. Gıda müstahzarları yüzde 60, küspeler ve yemler yüzde 61, şekercilik mamulleri yüzde 15 ve bitkisel yağlar yüzde 15 ihracat artışı yakaladı."

İlk çeyrekte Libya, Yemen ve Almanya'nın başı çektiği 125 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Terci, "Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, geniş ürün gamıyla ülkemizin gıda ihracatını sırtlayan lokomotif sektörlerden biri. 2021 yılı için ihracatımızı yüzde 10 artırarak 550 milyon doların üzerine çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA



