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Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yerinde yenilenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından A Plus hastane ilan edilen, Türkiye’nin en köklü ve en çok yatak kapasitesine sahip üniversite hastanelerinden biri olan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin yenilenmesi için EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın girişimleri sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hastanenin yerinde yenilenmesi ve merkezi ameliyathanenin açılması için gerekli ek işlemlerin yapılması amacıyla ödenek ayrıldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yerinde yenilenecek

İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gelecek hastalara hizmet vermesi amacıyla 1960 yılında inşaatına başlanan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, 1970 yılının başlarında hizmet vermeye başladı. Göreve geldiği günden bu yana, Türkiye’nin en köklü ve en çok yatak kapasitesine sahip üniversite hastanelerinden olan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin ekonomik ömrünü tamamlaması ve deprem riski taşıması nedeniyle hastanenin yerinde yenilenmesi için girişimlerde bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın çalışmaları sonuç verdi.

AKADEMİSYENLERİN ÇAĞRISINI CEVAPSIZ BIRAKMADI

Sağlık alanında yürütülen çalışmalarla ulusal ve uluslararası literatürde pek çok ilke imza atan ve her yıl Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen binlerce hastaya şifa dağıtan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi binasının, çağın gereklerine uygun olarak yerinde yeniden inşa edileceğini vurgulayan Rektör Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Egeli akademisyenlerin çağrısını cevapsız bırakmadığını kaydetti. Rektör Budak, “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren deprem riski taşıyan ve ihtiyaçlara yeterince cevap veremez nitelikte olan hastane binalarımızın onarımı için kolları sıvadık. 400'e yakın akademisyenimizle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a üniversitemizin fiziki alt yapısıyla ilgili mevcut sorunlarını aktardık ve devletimizden gerekli desteği aldık. Hastanemizin yerinde yenilenmesi ve merkez ameliyathanemizin açılması amacıyla yapılması gereken ek işlemler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bütçe ayrıldı. Üniversitemize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve son Başbakanımız İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a Ege Üniversitesi ailesi adına teşekkür ediyorum.” dedi.

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HASTANE YERİNDE İNŞA EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluruyla EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine, 2019 yılı yatırım programı dahilinde etüt proje için 17 milyon TL ödenek tahsis edildi. 250 bin metrekare alana inşa edilecek hastane binasının inşaatına 2020 yılında başlanması planlanıyor.

2010 yılında inşaatına başlanılan ve 2016 yılında tamamlanan ancak gerek Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olmaması gerekse de çeşitli eksiklikler nedeniyle hizmete açılamayan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi merkezi ameliyathane binasının, hizmete açılması için de girişimlerde bulunan Rektör Budak, eksiklerin tamamlanması amacıyla yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla destek aldı. Ameliyathanenin hizmete açılması için yoğun uğraşlar verdiklerini kaydeden Rektör Budak, 2019 yılı yatırım programına alınan ve 25 milyon TL ödenek tahsisi yapılan merkezi ameliyathanenin, mevzuatlarda belirtilen standartlara uygun olarak tadilatının yapılacağını ve hızlı bir şekilde hizmete açılacağını belirtti.

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Rektör Budak, başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye ile yurt dışından gelen hastalara sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle öncü konumda olan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin yatırımlarla gelişen teknolojiden de yararlanılarak daha nitelikli sağlık hizmeti vereceğine dikkat çekti. Sağlık hizmetlerinde kaliteden asla taviz vermediklerini ve Sağlık Bakanlığı tarafından EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin A Plus hastane ilan edildiğini hatırlatan Rektör Budak, “Hastanemize, teknolojik alt yapımızı güçlendirmeye imkan sağlayacak 38 milyon 600 bin TL ek ödenek tahsis edildi. Bu ödenekle hastanemiz, tıbbı donanıma sahip gelişmiş alt yapıya kavuşacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile toplamda yaklaşık 80 milyon 600 bin TL tutarında ek ödenek tahsis edilen hastanemizde toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi

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