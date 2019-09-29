Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yerinde yenilenecek

İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gelecek hastalara hizmet vermesi amacıyla 1960 yılında inşaatına başlanan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, 1970 yılının başlarında hizmet vermeye başladı. Göreve geldiği günden bu yana, Türkiye’nin en köklü ve en çok yatak kapasitesine sahip üniversite hastanelerinden olan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin ekonomik ömrünü tamamlaması ve deprem riski taşıması nedeniyle hastanenin yerinde yenilenmesi için girişimlerde bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın çalışmaları sonuç verdi.

AKADEMİSYENLERİN ÇAĞRISINI CEVAPSIZ BIRAKMADI



Sağlık alanında yürütülen çalışmalarla ulusal ve uluslararası literatürde pek çok ilke imza atan ve her yıl Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen binlerce hastaya şifa dağıtan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi binasının, çağın gereklerine uygun olarak yerinde yeniden inşa edileceğini vurgulayan Rektör Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Egeli akademisyenlerin çağrısını cevapsız bırakmadığını kaydetti. Rektör Budak, “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren deprem riski taşıyan ve ihtiyaçlara yeterince cevap veremez nitelikte olan hastane binalarımızın onarımı için kolları sıvadık. 400'e yakın akademisyenimizle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a üniversitemizin fiziki alt yapısıyla ilgili mevcut sorunlarını aktardık ve devletimizden gerekli desteği aldık. Hastanemizin yerinde yenilenmesi ve merkez ameliyathanemizin açılması amacıyla yapılması gereken ek işlemler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bütçe ayrıldı. Üniversitemize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve son Başbakanımız İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a Ege Üniversitesi ailesi adına teşekkür ediyorum.” dedi.