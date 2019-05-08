Egea için 225 milyon dolar yatırım kararı

Tofaş Bursa'da üreterek dünya geneline ihraç ettiği Egea modelinin facelift çalışmaları, yani yenilenmesi için 2020 sonuna kadar 225 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Yatırım sonucu 2023 olarak belirlenen Egea'nın üretim süresi bir yıl uzatılırken, bu tarihe kadar toplam üretim hedefi 150,000 adet artırılarak 1.45 milyon adete yükseltildi. Üretimin yüzde 70'inin ihraç edilmesi hedefleniyor.

Tofaş KAP'a yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar yaklaşık 530,000 adet ürettiği Egea'nın yeni halinin üretimine 2020'nin son çeyreğinde başlayacak.

KAYNAK:REUTERS

