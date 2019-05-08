FİNANS

Egea için 225 milyon dolar yatırım kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

Egea için 2020 sonuna kadar 225 milyon dolar yatırım yapacak olan Tofaş, uzun vadeli üretim hedefini 150 bin adet artırdı.

Egea için 225 milyon dolar yatırım kararı

Tofaş Bursa'da üreterek dünya geneline ihraç ettiği Egea modelinin facelift çalışmaları, yani yenilenmesi için 2020 sonuna kadar 225 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Yatırım sonucu 2023 olarak belirlenen Egea'nın üretim süresi bir yıl uzatılırken, bu tarihe kadar toplam üretim hedefi 150,000 adet artırılarak 1.45 milyon adete yükseltildi. Üretimin yüzde 70'inin ihraç edilmesi hedefleniyor.

Tofaş KAP'a yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar yaklaşık 530,000 adet ürettiği Egea'nın yeni halinin üretimine 2020'nin son çeyreğinde başlayacak.

KAYNAK:REUTERS

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egea Fiat

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