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  4. Ege'den yaş meyve sebze ihracatında rekor

Ege'den yaş meyve sebze ihracatında rekor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak: - "Birliğimiz üyeleri, 2019 yılında yüzde 7 artışla 890 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi ve yeni bir rekora imza attı, 2020'de hedefimiz ise 1 milyar dolar"

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2019'da birlik üyesi firmaların 890 milyon dolarlık ihracatla rekora imza attıklarını belirterek 2020'de milyar dolar sınırına ulaşmak istediklerini bildirdi.

Uçak, Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlenen basın toplantısında birliğin 2019 performansını değerlendirdi, 2020 hedeflerini açıkladı.

Geçen yılın birlik için rekorlar yılı olduğunu belirten Uçak, "1966 yılında kurulan ve 53. yılını dolduran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimizin üyeleri, 2018 yılında kırdıkları 831 milyon dolarlık ihracat rekorunu geliştirerek 2019 yılında yüzde 7 artışla 890 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi ve yeni bir rekora imza attı." dedi.

Türkiye genelinde geçen yıl yaş meyve sebze ihracatının düştüğünü, birlik üyesi firmaların özellikle kiraz, sofralık üzüm, kestane ve mandalina ihracatıyla başarı kaydettiğini aktaran Uçak, ihracat pazarlarında Rusya, Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya'nın öne çıktığına işaret etti.

İhracat rekorunda Uzak Doğu pazarlarında yakalanan performansın etkili olduğunu dile getiren Uçak, Afrika pazarında da benzer bir açılım yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- Patates ve soğan ihracatı

Uçak, yaş meyve sebze ihracatında yaşanabilen kalıntı sorunuyla da mücadele ettiklerini anlatarak, üreticilerin eğitimi ve ürün denetimi konusundaki çalışmalar sayesinde bu sorunla daha az karşılaşmaya başladıklarını aktardı.

Çin pazarına kiraz ile girdiklerini, sofralık üzüm ve nar konusunda da umutlu olduklarını bildiren Uçak, birlik üyesi ihracatçıların geleneksel pazarı olan AB ülkelerinde ise düşüşler yaşandığına dikkat çekti.

Uçak, "Yeni pazarların, yeni projelerin devreye girmesi ve ihracatçımızın çalışmalarıyla 2020'de hedefimiz ise 1 milyar dolar, inşallah o rakamlara ulaşacağız." dedi.

Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanlığının kuru soğan ve taze patatesi, ihracatı ön izne tabi ürünler listesine dahil etmesiyle ilgili olarak da bu sezon Türkiye'de yeterli miktarda patates ve soğanın bulunduğunu, fiyatların istikrarını koruduğunu ifade ederek, "Şubat ayında patates hasadının başlamasıyla bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşacağımızı sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
meyve rekor sebze

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