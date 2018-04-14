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Eğribel Tüneli'nde ışığa 50 metre kaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kış aylarında kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünelin sol tüpünde ışığın görülmesine 50 metre kaldı.

Eğribel Tüneli'nde ışığa 50 metre kaldı

Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünelin sol tüpünde ışığın görülmesine 50 metre kaldı.

Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ile Sivas'la ulaşımının sağlandığı ana güzergahta yer alan ve toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olan tünelin sağ tüpünde kalan 600 metrelik mesafeyle birlikte inşaatın haziran ayında bitirilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin en büyük tünelleri arasında yer alan tünelin 27 Haziran'da tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 bin 905 metre uzunluğunda iki tünelin inşaatının devam ettiğini söyledi.

Çift tüp inşaatı olarak devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldığı bilgisini veren Sarıfakıoğulları, "Sol tüp tünelde ışığı görmeye 50 metre kaldı. Günde yaklaşık 9 metre kazı çalışması yapılıyor, bu şekilde düşündüğümüzde bir hafta veya 10 gün içerisinde ışığı görmüş olacağız." dedi.

Sağ tüp tünelde ise yaklaşık 600 metre mesafe kaldığı bilgisini veren Sarıfakıoğulları, "Tünel inşaatının yaklaşık 2,5 ay gibi sürede tamamlanması planlanıyor. 27 Haziran'da yüklenici firma tarafından tünel teslim edilip vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak." diye konuştu.

Sarıfakıoğulları, tünel inşaatıyla birlikte yaklaşık bin 800 metre bağlantı yolları yapılacağını ifade ederek, yol çalışmalarının da yıl içerisinde bitirilmesinin planlandığını aktardı.

Tünelin açılmasıyla trafik güvenliği açısından vatandaşların daha konforlu bir yolda seyahat edeceğini dile getiren Sarıfakıoğulları, kış aylarında yolun kapanması sıkıntısının da bertaraf edileceğini kaydetti.

Harun Sarıfakıoğulları, tünelin Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Turizm potansiyelini de beraberinde getirecek, öyle zannediyorum ki Karadeniz'i merak eden birçok misafirimiz bu yolu kullanmak suretiyle yaz ve kış, kış diyorum çünkü özellikle yayla turizmi açısından çok önemli ilimizi ziyaret edebilecekler. Böylelikle turizm potansiyeline canlılık getireceğini düşünüyoruz."

Tünelin, ticaret hacmini de etkileyeceğini düşündüklerini aktaran Sarıfakıoğulları, "Çünkü yolun konforunun artması, zaman açısından sunduğu avantajlar ticaret hacmini de çok önemli ölçüde geliştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Eğribel tünel
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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