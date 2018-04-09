Yapımı süren Ovit ve Yeni Zigana Tüneli'nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak olan Eğribel Tüneli’nde kazı işlemlerinin bitmesine toplam 500 metre kaldı.

Eğribel Tüneli'nde kazı çalışmaları sona eriyor

1 / 4 Yapımı süren Ovit ve Yeni Zigana Tüneli'nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak olan Eğribel Tüneli’nde kazı işlemlerinin bitmesine toplam 500 metre kaldı.

2 / 4 Giresun’u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’ndeki tünelin yapım çalışmaları sürüyor. Kış aylarında sürücülere büyük sıkıntı yaşatan Eğribel'de yapımı süren tünel, yine yapım çalışmaları devam eden Rize-Erzurum karayolu üzerindeki Ovit Tüneli ve Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nin ardından çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak.

3 / 4 Giresun-Sivas karayolu üzerindeki Eğribel Tüneli’nde kazı işlemlerinin bitmesine çift tüpte toplam 500 metre kaldı.