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Eğribel Tüneli'nde kazı çalışmaları sona eriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

Çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak olan Giresun'daki Eğribel Tüneli’nde kazı işlemlerinin bitmesine toplam 500 metre kaldı.

Yapımı süren Ovit ve Yeni Zigana Tüneli'nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak olan Eğribel Tüneli’nde kazı işlemlerinin bitmesine toplam 500 metre kaldı.

Eğribel Tüneli'nde kazı çalışmaları sona eriyor

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Yapımı süren Ovit ve Yeni Zigana Tüneli'nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak olan Eğribel Tüneli’nde kazı işlemlerinin bitmesine toplam 500 metre kaldı.
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Giresun’u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’ndeki tünelin yapım çalışmaları sürüyor. Kış aylarında sürücülere büyük sıkıntı yaşatan Eğribel'de yapımı süren tünel, yine yapım çalışmaları devam eden Rize-Erzurum karayolu üzerindeki Ovit Tüneli ve Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nin ardından çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 3. tüneli olacak.
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Giresun-Sivas karayolu üzerindeki Eğribel Tüneli’nde kazı işlemlerinin bitmesine çift tüpte toplam 500 metre kaldı.
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Karadeniz ikliminden karasal iklime geçişin buluşma noktasında yer alan tünel hizmete girdiğinde, Giresun istikametinden giriş yapan araç Şebinkarahisar topraklarına girdiğinde karasal iklim karşılayacak. Yeşilden bir anda bozkıra girişin noktası olan tünel ayrıca Giresun’un iç kesiminde bulunan Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerine mesafeyi 45 dakika azaltacak.
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Eğribel Tüneli en uzun tünel
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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