FİNANS

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

05 Mart 2018 14:33

TÜRK Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, geçmişte fayansa damlatılarak, kan grubuna bakıldığını, bu yöntemin sağlıklı olmaması nedeniyle ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'inin hatalı olduğunu açıkladı.

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'
TÜRK Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, geçmişte fayansa damlatılarak, kan grubuna bakıldığını, bu yöntemin sağlıklı olmaması nedeniyle ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'inin hatalı olduğunu açıkladı. Kan bağışıyla ilgili doğru bilinen yanlışlara da değinen Gök, kişinin anne- babası ile kardeşlerine kan veremeyeceğini belirterek, tansiyon hastalarının kan bağışı yapamayacağı yönündeki bilginin doğru olmadığını söyledi.
 
Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kan bağışını artırmak için başlatılan 'Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında, öğrenciler sayesinde kan bağışının artırılması ve öğrenci velilerinin kan bağışına yönlendirilmesi hedeflendi. Okullardaki öğretmenlere proje hakkında bilgi veren Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gök, "Herkesin ehliyetlerinde kan grubu yazıyor; ancak bunların yüzde 5'i hatalı. Eskiden fayansa kan damlatılırdı, çökmesine göre kan grubu belirlenirdi. 2007'den sonra yeni teknoloji geldi. 1 tüp kan alıp, makinede çeşitli testler yapılıyor. Bu zamana kadar 0 grubu herkesin her gruba kan verebileceği söylenmişti; ancak yanlış. Bunu unutun. Yok böyle bir şey. Herkes kendi kan grubu neyse ondan kan alır, verir. Sadece bir kan grubu vardır, 0 negatif grubu. O grup, herkese kan verebilir" diye konuştu.
 
KAN BAĞIŞINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
 
Bölge Müdürü Gök, kan bağışı hakkında doğru bilinen yanlışlara değindi. Birçok kişinin kendisini kötü hissedeceği, hasta olacağı korkusuyla kan bağışından kaçındığını; ancak kan bağışının faydaları olduğunu dile getiren Gök, şunları kaydetti:
 
"Tansiyon hastaları kan veremez, diye bir laf vardır. Bu, tam tersine yanlıştır. Kan verirse tansiyonda geçici düzelme, kolesterolü yüksekse geçici iyileşme olur. Kan grubunuz, anne ve babanızla aynı olsa bile onlara kan veremezsiniz. Biz, o kanları değiştiriyoruz; çünkü anne, baba, kardeşe ve çocuğuna kan veremezsin. Bu kan kullanılamaz. Kullanılırsa sıcak basması, çarpıntı, ölüme kadar gidebilen reaksiyonlar görülür. O yüzden birinci derece akrabanızla kan grubunuz aynı olsa bile ona kan bağışı yapamazsınız."
 
'İZMİR'DE 1 YILDA SADECE 218 DOKTOR KAN VERDİ'
 
İzmir'de 10 bin doktorun görev yaptığını; ancak 2017 yılında sadece 218 doktorun kan verdiğini belirten Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gök, "Diş hekimleri, eczacılar, veterinerler, öğretim görevlileri, avukatlar kan vermiyor. Zengin, varlıklı kesim çok nadir kan veriyor. Eğitim arttıkça, gelir arttıkça bencillik artıyor ya da eğitimli insan çok sorgular, 'Acaba iğneden hastalık kapar mıyım?' diyerek, her şeyi düşünür. Öğretmenler içinde de kan verenlerin oranı, yüzde 5 civarında" diye konuştu.DHA

 

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Okuyucu Yorumları8 yorum
  • 64 Oy
    düzgün bir iş beklemek hata zaten
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  • 35 Oy
    İstediler verdik dr isteğinle alındı kan grupları daha bu neyin nesi anlamıyorum anladığım kadarıyla nasıl para alırım bu vatandaştan
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  • 1 Oy
    hangi işi doğru yaptınız?????
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  • 1 Oy
    LA BİR ŞEYİ DE DOĞRU YAPIN BE
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  • 0 Oy
    :D:D
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  • 0 Oy
    işleri güçleri milleti soymak nerden koparacak lar şasmislar
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  • 0 Oy
    BU HATA EMİYETTE EHLİYETLER BASILIRKEN OLUYOR .... ALLAHTAN DOKTORLAR ASLA BUNA GÜVENMEZ ... KAN VERMEK GEREKENE MUTLAKA TEKRAR VE ACİLEN BAIKIP KONTROL EDİLİR... CROSS DENEN TEST YAPILMADAN KAN VERİLMEZ... HATA VARSA MUTLAKA ÇIKAR ... HAAAA ŞÖYLE BİR SIKINTI OLUR ... ZAMAN KAZANMAK İÇİN KANI ANONS EDER GETİRTİRSİN ... HATA GÖRÜLÜR VE TEKRAR İSTERSİN .. ZAMAN KAYBI OLUR....
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  • 0 Oy
    AH ÜLKEM VAH MİLLETİM KAN KAN KAN BU KAN ALBAYRAĞA RENGİNİ VERMİŞ BİRAZ SAYGI
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