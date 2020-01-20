FİNANS
  4. EİB 2020 yılını ’Sürdürülebilirlik Yılı’ ilan etti

EİB 2020 yılını ’Sürdürülebilirlik Yılı’ ilan etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılında temel amaçlarının ihracatta daha az karbon ayak izi bırakarak, kurum içi strateji geliştirme çalışmaları amacıyla 2020 yılının “Sürdürülebilirlik Yılı” olarak belirlenmesine karar verdiklerini söyledi.Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Mete Uğuz Salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılı hedefleri ve "Sürdürülebilirlik Yılı" kapsamında yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

EİB 2020 yılını ’Sürdürülebilirlik Yılı’ ilan etti

Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılında temel amaçlarının ihracatta daha az karbon ayak izi bırakarak, kurum içi strateji geliştirme çalışmaları amacıyla 2020 yılının “Sürdürülebilirlik Yılı” olarak belirlenmesine karar verdiklerini söyledi.
Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Mete Uğuz Salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılı hedefleri ve "Sürdürülebilirlik Yılı" kapsamında yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Jak Eskinazi, 2019 yılını Çin yılı ilan ettiklerini, bu kapsamda Çin pazarı bilgilendirme seminerleri düzenleyerek, Çin İthalat Fuarına ve Xiamen Doğal Taş fuarına katıldıklarını belirtti. Eskinazi, "Türkiye-Çin İş Forumu ve toplantılarına iştirak ettik. Çin’in, sunduğu büyük potansiyel sebebiyle fuar ve heyetlerimiz tüm hızıyla devam edecek olup bu konudaki gelişmelerden sizleri de haberdar edeceğiz" dedi.

"İhracatta daha az karbon ayak izi bırakacağız"
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) olarak temel amaçlarının ihracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak olduğunu ifade ede Eskinazi, kurum içi strateji geliştirme çalışmalarından bu amaçla 2020 yılının "Sürdürülebilirlik Yılı” olarak belirlenmesine karar verdiklerini söyledi. Eskinazi, "Sürdürülebilirlik, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken, insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesi olarak tanımlayabiliriz. Başka bir ifade ile sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından çalmadan karşılayabilmemizdir. Sürdürülebilirliği doğa, sosyal haklar, ekonomi ve yönetişim olarak dört ana başlıkta ifade edebiliriz" diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kuracağız"
İzmir’de 81 yıldır faaliyet gösteren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) olarak bu konuda öncü olmaları gerektiğini vurgulayan Jak Eskinazi, "Ege Bölgesinin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu amaçla 2020 yılında yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapacağız. Sürdürülebilirlik ile ilgili elçilik görevi görecek Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kuracağız. Sizlerle de daha önce paylaşmıştık. 2019 yılı sonunda 160’ın üzerinde ülkede 9 bin 500’ün üzerinde şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler bünyesinde Global Compact’a üye olduk" dedi.

"Global Compact’a üye ilk ihracat birliği"
Ege İhracatçı Birlikleri olarak Global Compact’a Türkiye’den üye olan ilk ihracatçı birliği olduklarını vurgulayan Eskinazi, "Global Compact’ın insan hakları, yolsuzlukla mücadele, çevre ve çalışma standartlarını belirleyen 10 ana ilkesini hayatımıza adapte etmek için kararlıyız. 2019 yılında sürdürülebilirlik adına attığımız bir diğer adım ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yürüttüğü Sıfır Atık Projesine katılmak oldu. Ege İhracatçı Birliklerinde pet şişe kullanımını bıraktık, evraklarımız yaklaşık 15 yıldır kağıtsız ortamda oluşturuluyor. Global Compact’ta olduğu gibi, Sıfır Atık Projesinde de bu projeye katılan ilk birlik Ege İhracatçı Birlikleri oldu" diye konuştu.

"Sürdürülebirlikte en önemli organik üretim ve ihracat"
Ege İhracatçı Birlikleri sürdürülebilirlik adına 30 yıldır çalışmalar yaptıklarını aktaran Eskinazi, şöyle devam etti:
"Sürdürülebilirlik adına en önemli unsurlardan biri olan organik üretim ve ihracat. Türkiye’de organik üretim ve ihracat Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde 30 yıl önce İzmir’den başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından organik sektöründe koordinatör birlik olarak atandık. Dünyanın en büyük organik ürünler fuarı olan Biofach Fuarına 22 yıldır Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Kuru Meyve Birliğimizin 2000 yılından beri sürdürdüğü aflatoksinli incirlerin imha projesi sürdürülebilirlik adına 20 yıldır başarıyla sürdürdüğü projelerimizden bir diğeri. Avrupa Kuru Meyve İthalatçıları Birliği (FRUCOM) Sürdürülebilirlik Komitesi 30 Mart 2020 tarihindeki toplantısını İzmir’de Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ev sahipliğinde yapacak. Kuru meyve birliğimizin bu yıl 6. kez düzenleyeceği Kuru Meyve Çalıştayında ana oturumlardan bir tanesi Sürdürülebilirlik başlığı ile düzenlenecek."

EİB 2020 yılını ’Sürdürülebilirlik Yılı’ ilan etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Zam teklifi yüzde 8'den 10'a yükseltildi130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Zam teklifi yüzde 8'den 10'a yükseltildi
Davos Zirvesi yarın başlıyor Davos Zirvesi yarın başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Binlerce aracı kurtaracak adım

Binlerce aracı kurtaracak adım

Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor

Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım

StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım

Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)

Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)

Pompada akıl oyunları

Pompada akıl oyunları

İHKİB/Gültepe: Çorap ihracatında 2 milyar dolara ulaşmak istiyoruz

İHKİB/Gültepe: Çorap ihracatında 2 milyar dolara ulaşmak istiyoruz

Aon-Küresel medikal enflasyon oranı yüzde 8.0 ile genel enflasyonun üzerinde

Aon-Küresel medikal enflasyon oranı yüzde 8.0 ile genel enflasyonun üzerinde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.