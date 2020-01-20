EİB 2020 yılını ’Sürdürülebilirlik Yılı’ ilan etti

Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılında temel amaçlarının ihracatta daha az karbon ayak izi bırakarak, kurum içi strateji geliştirme çalışmaları amacıyla 2020 yılının “Sürdürülebilirlik Yılı” olarak belirlenmesine karar verdiklerini söyledi.

Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Mete Uğuz Salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılı hedefleri ve "Sürdürülebilirlik Yılı" kapsamında yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Jak Eskinazi, 2019 yılını Çin yılı ilan ettiklerini, bu kapsamda Çin pazarı bilgilendirme seminerleri düzenleyerek, Çin İthalat Fuarına ve Xiamen Doğal Taş fuarına katıldıklarını belirtti. Eskinazi, "Türkiye-Çin İş Forumu ve toplantılarına iştirak ettik. Çin’in, sunduğu büyük potansiyel sebebiyle fuar ve heyetlerimiz tüm hızıyla devam edecek olup bu konudaki gelişmelerden sizleri de haberdar edeceğiz" dedi.

"İhracatta daha az karbon ayak izi bırakacağız"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) olarak temel amaçlarının ihracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak olduğunu ifade ede Eskinazi, kurum içi strateji geliştirme çalışmalarından bu amaçla 2020 yılının "Sürdürülebilirlik Yılı” olarak belirlenmesine karar verdiklerini söyledi. Eskinazi, "Sürdürülebilirlik, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken, insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesi olarak tanımlayabiliriz. Başka bir ifade ile sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından çalmadan karşılayabilmemizdir. Sürdürülebilirliği doğa, sosyal haklar, ekonomi ve yönetişim olarak dört ana başlıkta ifade edebiliriz" diye konuştu.