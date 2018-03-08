FİNANS

Ejder Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

08 Mart 2018 11:47

Erzurum’un Oltu ilçesi Güzelsu Mahallesi kırsalında bulunan Ejder Vadisi görenleri hayran bırakıyor.Oltu ilçesinde bugüne kadar kimse tarafından tanıtılmayan ve birçok Oltulu’nun dahi haberdar olmadığı Ejder Vadisi ilginç oluşumlarla dolu.

Ejder Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Erzurum’un Oltu ilçesi Güzelsu Mahallesi kırsalında bulunan Ejder Vadisi görenleri hayran bırakıyor.

 



Oltu ilçesinde bugüne kadar kimse tarafından tanıtılmayan ve birçok Oltulu’nun dahi haberdar olmadığı Ejder Vadisi ilginç oluşumlarla dolu. Peri bacası ve insan yüzü silüetleri gibi çok farklı oluşumların olduğu vadi, görenleri şaşırtıyor. Oltulu doğaseverler yaptıkları yürüyüşte rastladıkları Ejder Vadisine hayran kaldı. Doğaseverler vadiyi herkesin görmesini tavsiye etti.



Oltulu doğasever emekli öğretmen Osman Aslan, "Oltu-Ardahan karayolu üzerinde Güzelsu Mahallesi merasında bulunan Ejder çifliğinin kırsalında bulunan ejder kayalıkları ilginç kayalardan oluşuyor. Narman ilçesindeki peri bacaları gibi bu oluşumlardan kimsenin haberi yok. Yetkililer tarafından tespit edilip turizme açılabilir. İnsanların gelip görebilecekleri ilginç bir vadi" dedi.



Oltulu doğasever Avukat Muharrem Kalyon ise, "Bugünkü gezimizde Ejder kayalıklarına geldik. Gezilip görülmesi gereken bir yer" dedi.
 







 

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Okuyucu Yorumları10 yorum
  • 25 Oy
    Bunlar daha önce kayalık görmemiş sanırım, Uludere ve Beytüşşebap'a gitsinler de kayalık görsünler. Müthiş!
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  • 20 Oy
    Eskilere ait yaşam alanı olabilir, yer altı şehri olabilir, doğal kayaçlarda olabilir, olabilir de olabilir...Yurdum da binlerce yıl önce yüzlerce medeniyet yaşamış.
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  • 9 Oy
    bunu tanıtsan ne tanıtmasan ne
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  • 11 Oy
    abartmayın. doğa olayı.
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  • 12 Oy
    umarım kültür bakanlığı harekete geçer ve burayıda göreme ürgüp gibi turizm alanına çevirip ülkemize gelir sağlar oradaki insanlarda ekmek yer..milletçe mutlu oluruz çok ilginç ve güzel rabbimin sanatı doğanın heryerinde bir nimet gibi ...
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  • 8 Oy
    Türkiye jeoloji cennetidir.yıllar önce üniversite de bir alman prof tan jeoloji dersi almıştştım.hayatta ise uzun ömürler dilerim.o söylemişti.örneklere bakıp geçmişi anlıyorduk.[ldüyse toprağı bol olsun.liselerde az da olsa jeoloji okutulmal.çok eğlencelidir.şu anda branşım değil ama halâ ilgimi çeker.inanın internetten bile eğlencelidir.
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  • 13 Oy
    Çok güzel
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  • 7 Oy
    Çok güzel
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  • 9 Oy
    zamanında ejderhaların yaşam sürdüğü bu vadiyi herkezin görmesi lazım.
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  • 7 Oy
    hiç şaşırmadım
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