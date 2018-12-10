Ek iş yapanlar dikkat! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz

Ürün danışmanı olarak çalıştığı işyerinden hafta sonları ve izin günlerinde fotoğrafçılık yaptığı gerekçesiyle kovulduğunu belirten bir kişi, İş Mahkemesi'ne başvurdu. İş sözleşmesinin ek iş yaptığı iddiasıyla haksız ve geçersiz olarak feshedildiğini belirten davacı, işe iadesine, işe başlatılmaması hâlinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının tespitine karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının profesyonel olarak fotoğrafçılık işi ile de ilgilendiğini, işini yaparken şirketin imkânlarını kullandığını ve kendi işinin reklâmlarını yaptığını, bu durumun sadâkat borcuna aykırılık teşkil ettiğini öne sürdü. Davacının iş sözleşmesindeki konuya ilişkin özel düzenlemeyi ihlâl ettiğini ifade ederek feshin haklı sebebe dayandığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti. Mahkeme, taraflar arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinin 10. maddesine aykırı olarak davacının kâr maksatlı olarak başka bir iş ile iştigâl ettiği, davacının sözleşmeye aykırı olan bu davranışının iş akdinin feshi için geçerli sebep olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davacı, istinaf başvurusunda bulununca devreye Bölge Adliye Mahkemesi girdi.

Davacının savunmasının alınmadığına dikkat çeken mahkeme; sözleşmenin feshine sebep olarak gösterilen durumun 4857 sayılı kanunun 25/II. fıkrasında belirtilen sebeplerden olmadığına hükmetti. Davacının mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yaptığı fotoğrafçılık işini asıl işine yansıttığına ve bu sebeple davalı tarafın zarar gördüğüne dair delil bulunmadığına vurgu yaptı. Mahkeme, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile davanın kabulüne karar verdi. Kararı, bu kez davalı avukatı temyiz etti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsâl bir karara imza attı. Kararda ürün danışmanı olarak çalışan davacının, “Çalışan, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder. Çalışan, şirkette çalıştığı süre içerisinde, başka bir işverene ait işyerinde veya kendi nam ve hesabına ücretli veya ücretsiz olarak çalışamaz" hükmü bulunan iş sözleşmesine imza koyduğu hatırlatıldı. Yargıtay kararında şu görüşlere yer verildi: