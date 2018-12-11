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Ekim ayı cari denge rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 2,77 milyar dolar fazla verdi. Beklenti 2,5 milyar dolardı. Cari denge ağustos ve eylül ayında da cari fazla vermişti.

Ekim ayı cari denge rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari fazla ekimde aylık bazda rekor seviyeye çıktı.

Ödemeler dengesi ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 39 milyar 403 milyon dolar oldu.

Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel ağustos ve eylül aylarında ödemeler dengesinde oluşan fazla ekim ayında da devam etti.

Cari denge, ekim ayında 2,77 milyar dolar fazla verdi. Ekonomistler, 2,46 milyar dolar fazla bekliyordu.

Cari işlemler fazlası, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar, 12 aylık cari açık ise 46 milyar 58 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vaaav hadi uzaya çıkalım. yok ya uzaya duble yol yapalım koyunlar inanıyormuş nasılsa
bu verıler ekonomının ıyı oldugunu gostermez senın parayın deger kaybetıgını ve ıthalat yapamadıgından dolayı carı acık kapanıyormus gıbı gozukuyor
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