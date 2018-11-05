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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE, ekim ayında yüzde 2.67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 25,24 oldu. Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında görüldü.

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,90 artış gerçekleşti.

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Ekim ayında aylık TÜFE'de yüzde 1,9 civarı artış tahminleri yapılırken, yıllık enflasyonun yüzde 23,5 seviyelerine gerilemesi bekleniyordu.

Eylül ayında TÜFE aylık bazda yüzde 6,30 artış göstermişti. Gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL'deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yıllık enflasyon yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 12,74 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 4,15, ev eşyasında yüzde 3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,22 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,07 artış gerçekleşti.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP YÜZDE 0,85 İLE ULAŞTIRMA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma grubunda yüzde 0,85 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 37,92 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 32,00, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 31,50, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 29,26 ve konut yüzde 25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 3,84 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’de oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 25,41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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enflasyon TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tüik başkan yardımıcısına varana kadar değiştirdiler halen düşmedi mi ya
maaş farkına yansımasını bekliyoruz
abow
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