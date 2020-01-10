Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4'e yükseldi

İstihdam oranı da 1,6 puan azalarak yüzde 45,9 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini bugün açıkladı. 2019 Ekim ayı verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı 2018'in aynı dönemine kıyasla 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4'e ulaştı.

TÜİK'in verileri 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da işsizliğin arttığını ortaya koydu. Buna göre, genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artarak, yüzde 25,3 olarak tespit edildi.

İstihdam oranında azalma

TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla istihdamda da azalma gerçekleşti. Buna göre, 2019 Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı 527 bin azalarak, 28 milyon 343 bin olarak kaydedildi. İstihdam oranı da 1,6 puan azalarak yüzde 45,9 seviyesine düştü.