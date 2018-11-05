FİNANS

Ekim ayının zam şampiyonu çocuk kabanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında görüldü.Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 29,14 ile limon geldi.

Ekim ayının zam şampiyonu çocuk kabanı

Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çocuk kabanını, yüzde 40,64 ile kadın kazağı, yüzde 40,16 ile erkek montu izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,71 ile erkek botu, yüzde 30,47 ile domates, yüzde 21,26 ile kadın pardösüsü, yüzde 20,98 ile çocuk spor kazağı, yüzde 19,20 ile etek, yüzde 19,18 ile kuru üzüm, yüzde 18,96 ile sabun yer aldı.

EN ÇOK LİMON UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,14 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,38 ile salatalık, yüzde 14,01 ile muz, yüzde 12,43 ile uçak bileti ücreti, yüzde 5,90 ile havuç, yüzde 5,85 ile mücevher, yüzde 4,68 ile elma, yüzde 4,39 ile otel ücreti izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
TÜİK limon kaban

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