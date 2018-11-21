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Ekimde konut satışları yüzde 19 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 146 bin 536 oldu.

Ekimde konut satışları yüzde 19 arttı

TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre ekimde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 146 bin 536 oldu.

İstanbul 27 bin 156 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 13 bin 430 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 7 bin 419 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Hakkari ve Ardahan, 79 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR GERİLEDİ

İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 oranında azalış göstererek 8 bin 65'e geldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 164 konut satışı ve yüzde 26,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 8,5 ile Bartın oldu.

YAKLAŞIK 75 BİN KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 artarak 74 bin 815 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 51,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 bin 978 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5 bin 810 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 772 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artış kaydedildi ve 71 bin 721 rakamına ulaşıldı. İkinci el konutta da İstanbul 13 bin 178 satış ve yüzde 18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 48,5 oldu. Ankara 7 bin 620 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 931 konut satışı ile Antalya izledi.
Yabancılara satış hızlı büyüdü

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,4 artarak 6 bin 276 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2018’de ilk sırayı 2 bin 283 ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 160 konut ile Antalya, 448 konut satışı ile Bursa, 392 konut satışı ile Ankara ve 321 ile Yalova izledi.

Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye’den bin 439 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 557 konut ile İran, 378 konut ile Kuveyt, 341 konut ile Almanya ve 336 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

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