'Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde!'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'da başlayan ve sonrasında tüm Türkiye'de gündem olan ekmek fiyatlarına zam yapılmasına ilişkin bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Kocaeli Fırıncılar Odası'nda basın toplantısı düzenledi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlere de açıklık getiren Balcı, şöyle konuştu:

"25 Temmuz'da çıkan haberlerde, ekmeğe 25 kuruş zam yapıldığı, ekmeğin 1 lira 50 kuruş olduğu, yazılı basında, 14 tane ulusal çapta yayın yapan basın kuruluşunda ve 8 televizyon kanalında yayınlandı. Biz de 26 Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında İstanbul'un 4 ilçesinde, ticaret odasına bağlı 84 fırında, yüzde 20'lik bir artış olduğunu, İstanbul'da faaliyet gösteren 2 bin 600 tane fırını göz önüne aldığımızda 84 fırında yapılan bu artışın tüm İstanbul'a mal edilemeyeceğini, basında yer aldığı şekliyle 'Tüm Türkiye'de ekmek fiyatları arttı' şeklinde bir algı oluşturulmasının doğru olmadığını düşündüğümüzü ifade ettik. Yine bu basın toplantısında, ekmeğe yaklaşık 2 yıldır bir fiyat artışı olmadığını, fırıncı esnafının zor durumda olduğunu, bir fiyat değişikliği gerektiğini ama bunun kesinlikle yüzde 20 olmayacağını, bunun yüzde 15'i geçmemesi için odalarımıza genelge göndereceğimizi, bu fiyatların her ile göre farklılık arz edebileceğini, illerdeki komisyon toplantılarından sonra federasyonumuzun ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra fiyatın belirlenebileceğini belirttik. Bunun da bugün yarın belirlenebilecek bir konu olmadığını, bugün hemen müracaat etmemiz durumunda dahi bu sürecin 1-1,5 buçuk ay kadar süreceğini ifade ettik. Maliyet hesaplarının her ilde ayrı ayrı yapılacağını ve şimdiden ekmeğe fiyat vermenin mümkün olmadığını da vurguladık. Bütün bu söylediklerimiz ajanslarda yer aldı."