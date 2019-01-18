FİNANS

Ekonomi alanında destek teklifinin birinci bölümü kabul edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2019 01:58 | Son Güncelleme

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren teklifin 1-9 maddelerini kapsayan birinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ekonomi alanında destek teklifinin birinci bölümü kabul edildi

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilen maddelerine göre, internet ve benzeri elektronik ortamlarla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak.

İşverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak. İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu kapsamında olmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ve benzeri adlar altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam dışında olacak.
Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.

SÖZ KONUSU OLMAYACAK

İlgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartıyla ihlal edilmiş sayılmayacak.

27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi ret ve iade edilecek.

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi kapsamında yapılsa dahi ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu olmayacak.

EĞLENCE VERGİSİ DÜZENLEMESİNİ YAPACAK

Teklifle, elektronik belge düzenlemek suretiyle eğlence vergisinin beyan ve ödemesine imkan verecek idari düzenlemeleri yapabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere; UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den istisna olacak.

Rize ile Bitlis'in Ahlat ilçesinin topoğrafik yapısı nedeniyle yerleşilebilir alanların kısıtlı olması, özellikle yükseköğretim ve resmi kurum alanlarının yerleşebileceği alternatif alanların bulunamaması nedeniyle; İzmir Çandarlı ve Rize İyidere limanlarında ulaştırma faaliyetlerinin ve lojistik hizmetlerin uluslararası düzeye çıkarılması için kıyı ve su alanlarının kullanımının artırılmasına yönelik; sınır ve koordinatları belirlenen alanlarda, kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacına yönelik için Kıyı Kanunu'nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulacak.

Tüplü LPG faaliyeti yapmak, otogaz LPG faaliyeti yapmanın bir ön şartı olmaktan çıkarılıyor.

(AA)

PARTNEREski eşle nafaka kavgasıEski eşle nafaka kavgası
Enerjide 150 milyon avroluk satış Enerjide 150 milyon avroluk satış
Telsiz ücretlerinde 2019 yılı tarifesi belirlendiTelsiz ücretlerinde 2019 yılı tarifesi belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret desteği meclis son dakika düzenleme muafiyet ekonomi

En Çok Okunan Haberler

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Bakan müjdeyi verdi! 2 il birbirine bağlanıyor

Bakan müjdeyi verdi! 2 il birbirine bağlanıyor

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Artık ağır kusur sayılmayacak

Artık ağır kusur sayılmayacak

İşsizlik maaşında yeni dönem!

İşsizlik maaşında yeni dönem!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enerjide 150 milyon avroluk satış

Enerjide 150 milyon avroluk satış

Telsiz ücretlerinde 2019 yılı tarifesi belirlendi

Telsiz ücretlerinde 2019 yılı tarifesi belirlendi

'Antalya ile İzmir hızlı trenle bağlanacak'

Bakan müjdeyi verdi! 2 il birbirine bağlanıyor

'Ankara taşı' çok sayıda insana ekmek kapısı oluyor

Durmadan çalışıyorlar! Bu işte çok para var

Bakan Albayrak: Marketlerle fiyatları konuşacağız

Bakan Albayrak uyardı: Fiyatları takip ediyoruz

İşsizlik maaşında yeni dönem! 120 gün şartı kaldırıldı

İşsizlik maaşında yeni dönem!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.