Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında Cüneyt Başaran’ın sorularını yanıtlıyor.

Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

"TCMB'nin döviz satarak kura müdahale etmesine karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim. Piyasa makro sonuçlarla ekonomiyi disipline eder.

Siz Türkiye olarak para satarak piyasa dolar sürerek oyuna gelmiş olursunuz elinizdeki bitirdiğiniz zaman karşı tarafın kontrolüne girmiş olursunuz ve onlar sizi yönetir artık.

Kendi paranız rezerv para değilse, buna müdahale etme imkanınız hemen hemen yoktur. Bu spekülasyona gelmemek lazım. Oyuna düşmemek lazım

Oynak bir kur kimsenin istediği kur değil, kur öngörülebilir olmalı. Geleceği görebilmeniz lazım. Türk lirasının beklentilerinin üzerinde değerinin düşmesi maliyetleri, enflasyonu olumsuz etkiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

