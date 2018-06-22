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Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın döviz satarak kura müdahale etmesine karşı olduğunu söyledi. Kurun öngörülebilir olmasının önemli olduğunu aktaran Zeybekci "Reel sektörün borcuyla ilgili problem görmüyoruz" dedi.

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında Cüneyt Başaran’ın sorularını yanıtlıyor.

Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

"TCMB'nin döviz satarak kura müdahale etmesine karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim. Piyasa makro sonuçlarla ekonomiyi disipline eder.

Siz Türkiye olarak para satarak piyasa dolar sürerek oyuna gelmiş olursunuz elinizdeki bitirdiğiniz zaman karşı tarafın kontrolüne girmiş olursunuz ve onlar sizi yönetir artık.

Kendi paranız rezerv para değilse, buna müdahale etme imkanınız hemen hemen yoktur. Bu spekülasyona gelmemek lazım. Oyuna düşmemek lazım

Oynak bir kur kimsenin istediği kur değil, kur öngörülebilir olmalı. Geleceği görebilmeniz lazım. Türk lirasının beklentilerinin üzerinde değerinin düşmesi maliyetleri, enflasyonu olumsuz etkiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
nihat zeybekci döviz kuru

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bir ayda dolar revervinin % 5 ini satmıssınız. O rezerv bir kale gibi dış guclere karsı. Siz kalenızı parca parca satarsanız kendınızı savunamassınız. Secım ıcın gunu kurtarayım derken ulkeyi batırdınız helal olsun.
Bu da demek oluyor ki,elimizden birşey gelmiyor,döviz bundan sonra böyle gidecek,başınızın çaresine bakın.
seçimden sonra dolar düşüyor avro düşüyor hemen yüksekken bozduralım 2 gün sonra dibe vuracak hadiiiiiiii bekleme yapma şevket
Sayın bakanım dolar la alıyoruz her şeyi ...asgari ücret 311 dolara düştü bizlerinde gezme ve elektronik vs alma hakkımız var dimi ...
Hani MB nin rezervi var sakın spekülatif hareketler yapmayın sopası herhalde... MB de tek cent dolar kalmadı...
MB'NIN DÖVİZ SARMASINA KARŞI OLSANIZ NE OLUR, OLMASANIZ NE OLUR? MB'NIN DÖVİZ SATIP PİYASAYA MÜDAHALE EDECEK DÖVİZİ Mİ KALDI?
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