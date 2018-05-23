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Ekonomi Bakanı Zeybekci'den döviz açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

Hükümetten dövizdeki yükselişle ilgili açıklama geldi. Ekonomi Bakanı Zeybekci, dövizdeki hareketlilikle ilgili olarak, "Sağlıksız fiyat oluşumları yaşanmakta. En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına güvenim tam" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den döviz açıklaması

Dolar/TL'deki sert hareketler sonrası Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Zeybekci'nin açıklaması şu şekilde:

Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır.

İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.

Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi dolar

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