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Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den flaş döviz açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “Kurla ilgili çalkalanma, dalgalanma, oynaklık jeopolitik algılardan kaynaklanıyor ve Türkiye’yle ilgili de maalesef birilerinin de spekülatif amaçlı bunları kullanmasından kaynaklanan şeyler. Türkiye’nin bu konuda bu spekülasyona da seyirci kalması beklenemez. Ben kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini, biraz beklemelerini öneriyorum. Bu kadar zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum” dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den flaş döviz açıklaması

Bilecik'e, vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine katılan Bakan Zeybekçi, Bilecek Valiliği ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının, 'Döviz artışı ve Rusya ile Amerika arasındaki restleşmenin Türkiye ekonomisine herhangi olumsuz bir etkisi olur mu?' sorusuna cevap veren Bakan Zeybekci, "Türkiye tabi coğrafya olarak şuanda ki jeopolitik risklerin en yoğun olarak canlandığı bölgedeyiz. Tabi bu hiç kimsenin Suriye’yle bu kadar uzun, geniş sınırı yok. Hiç kimsenin Irak’la bu coğrafyayla bu kadar yoğun yakın teması yok. Başka binlerce kilometre öteden bu coğrafyadan ilgi duyup da bu coğrafya ile ilgili biraz da komik ama twit savaşlarını başlatanların bizim kadar bu coğrafyada menfaati yoktur. Türkiye’yi etkiler mi bu şey? Zaten Türkiye bunun ortasında yani bundan daha kötü ne olabilir ki. İnsanlık trajedinin yaşandığı Türkiye’nin de ekonomik olarak da hakikaten de ön bir ticaret ortakları olan Irak ve Suriye’de bu sıkıntıların yaşandığı bir ortamda ekonomik olarak etkileniyoruz. Ama önümüzdeki süreci ben artık en kötü geride kaldığı bir dönem olarak görüyorum. Türkiye olarak bu coğrafyadaki oluşumlara veya da Türkiye’nin menfaatinin hilafına yaşanan olaylara karşı sessiz kalmaması anlamında da durumun vaziyet ettiği bir dönem yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

"BU DALGALANMA DÖNEMLERİNDE BİRAZ SABRETSİNLER"

Döviz kurundaki artışı da değerlendiren Bakan Zeybekçi, artış yüzünden zam yapan kurumlara seslendi. Zeybekci sözlerine şöyle devam etti:

"Son dönemdeki yaşanan kurla ilgili çalkalanma, dalgalanma, oynaklık jeopolitik algılardan kaynaklanıyor ve Türkiye’yle ilgili de maalesef birilerinin de spekülatif amaçlı bunları kullanmasından kaynaklanan şeyler. Bunlar Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmadığını söylemiştik. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerini yerine getirmesiyle ilgili hiçbir problem yoktur. Gerek kamu gerekse özel sektör borçlarının bu mükellefiyetlerinin yerine getirmeyle ilgili bir problem yoktur. Bunlar geçecektir ve zaten yakın bir gelecekte de Türkiye’de ilgili kurumların bu çalkantıları bu spekülatif hareketleri müdahale ederek gereğini yaptıklarını da göreceğiz inşallah.

Yani orada Türkiye’nin bu konuda bu spekülasyona da seyirci kalması beklenemez. Motorinle ilgili, akaryakıtla ilgili zamlarda arka arkaya 17 kuruş ve 13 kuruşluk zamları da gördük. Ben kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini, biraz beklemelerini öneriyorum. Bu kadar zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum. Çünkü diğer taraftan biz bunu toparlayacağını da ümit ediyoruz. Ama inşallah bu toparlanma olduğunda da aynı kurumların fiyatları aşağıya çekmekte de aynı iştah ve heyecan içinde olmalarını bekliyoruz tabi ki."

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Anahtar Kelimeler:
döviz kuru dolar Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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