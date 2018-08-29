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Ekonomi güven endeksi açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %9 oranında azalarak 92,2 değerinden 83,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomi güven endeksi açıklandı

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 68,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 88 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,4 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 68,8 değerine geriledi.

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ekonomi ekonomi güven endeksi TÜİK

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