Ekonomi güven endeksi açıklandı

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 68,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 88 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,4 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 68,8 değerine geriledi.
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