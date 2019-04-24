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Ekonomi yönetimi yarın toplanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2019 16:41 | Son Güncelleme

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.

Ekonomi yönetimi yarın toplanacak

Fuat Oktay'ın makamından yapılan açıklamaya göre toplantıda, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri kapsayan reform süreciyle ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler ve buna ilişkin takvim tespit edilecek.

Oktay başkanlığında toplanacak kurulda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut katılacak.

Toplantıya TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin de aralarında bulunduğu sivil toplum örgütleri temsilcileri de katılacak.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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