FİNANS

'Ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor'

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

Çankırı'da 10 fabrikanın toplu açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz" dedi.

'Ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz." dedi.

Bakan Varank, Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 10 fabrikanın toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 600 milyon liralık yatırıma ev sahipliği yapan üretim merkezinin tam kapasiteyle çalıştığında 2 binin üzerinde kişiye ekmek kapısı olacağını belirtti.

OSB'de tekstilden mobilyaya, makineden metal işlemeye varıncaya dek pek çok farklı sektörde üretim gerçekleştirileceğini aktaran Varank, "Burada üretilen ürünler sadece iç piyasaya sunulmakla kalmayacak, ihracatla da ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Çankırı yılın 8 ayında yüzde 28'lik bir ihracat artışını yakaladı. Bu yatırımlarla ihracat artışlarının artarak devam edeceğinden hiç kuşkum yok." diye konuştu.

Çankırı'nın Orta Anadolu'daki güçlü üretim merkezlerinden biri olmasını istediklerini belirten Varank, bu amaçla kente çeşitli alanlarda destek sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çankırı'da 17 senede 5 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 13 bin kişinin istihdam edilmesini sağladıklarına işaret eden Varank, teknoparkta savunma, biyoteknoloji, elektronik, haberleşme, yazılım, nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanlarında kümelenmeler olmasını planladıklarını anlattı.

Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bölgesel kalkınma desteklerinin de bakanlıklarının kontrolünde yürütüldüğüne değinerek, şöyle devam etti:

"Bu manada Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız (KUZKA) Çankırı'da 100'den fazla projeye 65 milyon liralık destek sağladı. Ajans desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde temiz enerji üretimi yapılarak, belediye bütçesine her yıl 1 milyonun liranın üzerinde net katkı veriliyor. Şehrimizde butik müze konseptini geliştirerek Ankara-Zonguldak tren yolunu turistik güzergah haline getirmek için TCDD Açık Hava Müzesi Projesi'ni destekliyoruz. Çerkeş OSB'nin doğal gaz altyapısı, ajansımızın destekleriyle tamamlandı. Biliyorsunuz şehrimizde sicil almış 6 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Korgun, Şabanözü ve Çerkeş OSB'lerinin altyapı inşaatları büyük ölçüde tamamlanmış durumda ancak doluluk oranları hala arzuladığımız seviyelerde değil."

'GÜVEN GÖSTERİLERİ YUKARI YÖNLÜ HAREKET EDİYOR'

Bakan Varank, finansman maliyetleri ve enflasyonun düştüğünü, döviz kurlarında istikrarı yakaladıklarını belirterek, "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Yatırımcılara çağrıda bulunan Varank, "Ekonomi günden güne daha da güçlenecek. Hazır kurulu üretim altyapıları varken, kaynaklarınızı yatırıma ve istihdama yönlendirmenin tam zamanı. Çankırı, insan kaynağı ve lojistik açıdan sunduğu avantajlarla üretim için çok doğru bir adres. OSB'lerimiz emrinize amade. Buradaki imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaya odaklanın." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
İFM'nin bir kısmını Varlık Fonu devralıyorİFM'nin bir kısmını Varlık Fonu devralıyor
Altın alacaklar dikkat!Altın alacaklar dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ekonomi

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

İnternet bankacılığı kullananlar dikkat!

İnternet bankacılığı kullananlar dikkat!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

LG, Arçelik ve bağlı ortaklıklarına karşı patent davası açtı

LG, Arçelik ve bağlı ortaklıklarına karşı patent davası açtı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aktif Bank, Sibos'ta yerini aldı

Aktif Bank, Sibos'ta yerini aldı

Türkiye Varlık Fonu'ndan İstanbul Finans Merkezi açıklaması

İFM'nin bir kısmını Varlık Fonu devralıyor

Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek

Altın alacaklar dikkat!

Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye ihracat

Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye ihracat

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.