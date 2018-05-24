Ekonomistler Merkez Bankası kararını değerlendirdi

Ekonomistler, bu hamle ile Merkez Bankası'nın piyasada oluşturulan bağımsızlık ve kredibilite kaybına ilişkin algıyı tersine çevirdiğini vurguluyor. "Hükümetten ve ekonomi yönetiminden PPK'ya destek mesajları gelirse etki daha kalıcı ve yüksek olacak"

Ocak 2014'ten bu yana Merkez Bankası ilk kez daha önceden ilan edilen takvimin dışına çıkarak ara Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirdi. Yurt içinde piyasaların kapanmasının ardından toplanan PPK, Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırarak yüzde 13,50'den yüzde 16,50'ye çekti.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık iyi bir tepki verdiğini belirterek, "Enflasyonun yükseleceği nokta dikkate alındığında bu faiz artışı yeterli diye düşünüyorum. Kurdaki oynaklık açısından yeterli olmasa da kısa süre sonra 7 Haziran'daki PPK'da bir hamle şansı daha var. Gerektiği taktirde o toplantıda da adımlar atılabilir." ifadelerini kullandı.

Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Sadeleşme adımları piyasada kafa karışıklığına neden olabilir ve Merkez Bankası istediği tepkiyi alamayabilirdi. Sadeleşme kozunun da halen elinde olduğunu ve sonraki PPK toplantılarında kullanabileceğini unutmamak lazım. Kur tarafına bakıldığında para politikası açısından bir aksiyon ihtiyacı olduğu ortadaydı. Bu açıdan PPK'nın 7 Haziran'daki toplantısını beklemeden aksiyon alması olumlu olmuştur. Hükümetten ve ekonomi yönetiminden de PPK'ya destek mesajları gelirse etkisi daha kalıcı ve yüksek olacaktır."

Karar sonrası dövizdeki köpüğün gittiğine dikkati çeken Bürümcekçi, "Sonrasında döviz kurlarının daha aşağıya gelmesi için özellikle ekonomi yönetimi tarafındaki söylemlerde dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.