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Ekonomik güven endeksi 84,7 oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 81,9 iken, Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 84,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi 84,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 3,4 artarak 84,7'ye çıktı. Endeksteki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Nisanda tüketici güven endeksi 63,5, reel kesim güven endeksi 100, hizmet sektörü güven endeksi 83,1 değerine yükselirken inşaat sektörü güven endeksi 53,9 değerine, perakende ticaret güven endeksi ise 90,6 değerine geriledi.

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BAKAN ALBAYRAK: GÜÇLÜ TOPARLANMANIN GÖSTERGESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide aldıkların aksiyonlarla Ekonomik Güven Endeksinin artırmaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız."


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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi tüketici

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Bu ekonomi bakanının kafasından bende istiyorum. Güçlü toparlanmaymış dolar 6tl olmuş dahada yükseliyo hala toparlanıyoruz diyo ya. :)
çocuk istismarı endeksi yüzde kaç arttı acaba. işsizlik endeksi, geçim endeksi, sosyal hayat en önemlisi huzur ve güven endeksi ne durumda acaba.
dolar yükselir artık borsada düşmeye basladı zaten
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