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Ekonomik güven endeksi 93,5 oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,9 oranında azalarak 98,3 değerinden 93,5 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi 93,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,9 oranında azalarak 98,3 değerinden 93,5 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında tüketici güven endeksi 69,9 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 92 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,1 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 77,2 değerine geriledi.

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tuketici güveni TÜİK

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