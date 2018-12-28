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Ekonomik güven endeksi açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2018 10:33 | Son Güncelleme

Tüketici Fiyat Endeksi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti.

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 73,7 iken, Aralık ayında yüzde 2 oranında artarak 75,2 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 97,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 81,5 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,4 değerine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi 58,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 55,4 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
tüketici fiyat endeksi TÜİK Ekonomik Güven Endeksi

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