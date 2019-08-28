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Ekonomik güven endeksi açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayındaki 80.6 düzeyinden, Ağustos ayında yüzde 7.9 artışla 87.1 düzeyine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayındaki 80.7 düzeyinden, Ağustos ayında yüzde 7.9 artışla 87.1 düzeyine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3 değerine, reel kesim güven endeksi 102,1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 89,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi imalat sanayi

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