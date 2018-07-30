Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla yüzde 2 artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi, temmuzda hazirana göre yüzde 2 artarak 90,4 değerinden 92,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, perakende ticaret, inşaat ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Temmuz ayında tüketici güven endeksi 73,1'e, hizmet sektörü güven endeksi 91,9'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,3'e ve inşaat sektörü güven endeksi 77,1'e yükseldi. Reel kesim güven endeksi ise 101,5 değerine geriledi. AA
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