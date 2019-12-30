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  4. Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 91,3 iken, Aralık ayında yüzde 2,6 oranında artarak 93,8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Aralık ayında reel kesim güven endeksi 108,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 68,9 değerine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi ise 58,8 değerine geriledi.

Kaynak: İHA

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Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.6 artışla 93.8 puanda (2)Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.6 artışla 93.8 puanda (2)
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu ekonomi güven endeksi

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