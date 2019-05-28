FİNANS

Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 azalarak 84,7'den 77,5'e geriledi.

Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı

Ekonomik güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla yüzde 8,5 azalışla 84,7'den 77,5'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 8,5 azalarak 77,5'e geriledi. Endeksteki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında tüketici güven endeksi 55,3, reel kesim güven endeksi 94,7, hizmet sektörü güven endeksi 79,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi 89,9 ve inşaat sektörü güven endeksi 49,8 değerine geriledi.

KAYNAK:AA

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Türkiye'nin en büyüğü açıklandıTürkiye'nin en büyüğü açıklandı
TCMB'nin zorunlu karşılıklarda değişiklik kararı!TCMB'nin zorunlu karşılıklarda değişiklik kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Turizmde yeni bir rekor

Turizmde yeni bir rekor

Dolar yönünü değiştirdi!

Dolar yönünü değiştirdi!

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ucuz peynire akın ediyorlar

Ucuz peynire akın ediyorlar

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu belli oldu

Türkiye'nin en büyüğü açıklandı

TCMB'nin zorunlu karşılıklarda değişiklik kararı Resmi Gazete'de

TCMB'nin zorunlu karşılıklarda değişiklik kararı!

KOSGEB'e 57 KOBİ uzman yardımcısı alınacak

KOSGEB'e 57 KOBİ uzman yardımcısı alınacak

Halkbank yönetim kurulu belirlendi

Halkbank yönetim kurulunda değişiklik

İş Bankası'ndan tahsili gecikmiş alacak satışı açıklaması

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.