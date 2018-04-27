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Ekonomik güven endeksi Nisan'da geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2018 10:19 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 98,3 oldu.

Ekonomik güven endeksi Nisan'da geriledi

Tuik verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %2 oranında azalarak 100,2 değerinden 98,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Nisan ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 97,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 100,3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 78,8 değerine geriledi. Nisan ayında tüketici güven endeksi ise 71,9 değerine yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜİK ekonomi güven endeksi

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