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Ekonomik güven endeksi ocak ayında geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2019 10:11 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi 2018 Aralık ayında 81,9 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 78,5 oldu.

Ekonomik güven endeksi ocak ayında geriledi

TÜİK, Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ekonomik güven endeksi 2018 Aralık ayında 81,9 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 4,2 oranında azalışla 78,5 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki gerilemeden kaynaklandı.

Söz konusu ayda, tüketici güven endeksi 58,2 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 95,4 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 78,3 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 92,5 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi ise 56,7 değerine yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi TÜİK

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