Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasını 'Değişim Başlıyor' olarak açıkladı.

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olarak belirlendi.

Bakan Albayrak, 2019 yılını yüzde 0,5 büyüme ile tamamlamayı planladıklarını belirterek sonraki 3 yıl için yüzde 5'er büyüme hedefi belirlediklerini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:



Oldukça zor bir dönemde dengelenme hedefimizi oldukça başarılı bir şekilde uyguladık.

Bu yılki programın ana teması; 'Değişim Başlıyor'

Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik.

2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz.

Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.

ENFLASYON HEDEFİ

Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek temel hedefimiz.

2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 40'ı hayata geçirildi.