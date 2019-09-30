FİNANS

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu.

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasını 'Değişim Başlıyor' olarak açıkladı.

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olarak belirlendi.

Bakan Albayrak, 2019 yılını yüzde 0,5 büyüme ile tamamlamayı planladıklarını belirterek sonraki 3 yıl için yüzde 5'er büyüme hedefi belirlediklerini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Oldukça zor bir dönemde dengelenme hedefimizi oldukça başarılı bir şekilde uyguladık.

Bu yılki programın ana teması; 'Değişim Başlıyor'

Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik.

2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz.

Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.

ENFLASYON HEDEFİ

Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek temel hedefimiz.

2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 40'ı hayata geçirildi.

2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 13'ünde ilerleme kaydedildi.

2019 Enflasyon hedefi yüzde 12, 2020 hedefi yüzde 8,5.

Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için tedbirler alacağız.

CARİ DENGE HEDEFİ

2019'da cari denge/GSYH beklentisi yüzde 0,1.

2020 cari denge/GSYH beklentisi -yüzde 1,2.

2022 cari denge/GSYH beklentisi yüzde 0,0.

BÜTÇE HEDEFLERİ

2019 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi yüzde 2,9.

2020 merkezi yönetim bütçe açığı/ GSYH beklentisi yüzde 2,9.

2021 merkezi yönetim bütçe açığı/ GSYH beklentisi yüzde 2,5.

2022 merkezi yönetim bütçe açığı/ GSYH beklentisi yüzde 1,5.

Vergi reformu ile ilgili adımları atmaya başlıyoruz.

Vergi denetimlerinin etkinliği artırılacak.

BÜYÜME HEDEFLERİ

2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz.

2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyoruz.

2021 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyoruz.

2022 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyoruz.

İSTİHDAM/İŞSİZLİK HEDEFLERİ

İstihdam teşviklerinde revizyon yapılacak.

2019'da işsizlik tahmini yüzde 12,9

2020'de işsizlik tahmini yüzde 11,8

2021'de işsizlik tahmini yüzde 10,6

2022'de işsizlik tahmini yüzde 9.

Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız.

Tamamlayıcı emeklilik paketi devreye sokacağız.

İstanbul Finans Merkezini de 2021 yılında devreye alacağız.


PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
4 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar 4 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar
Albayrak’tan faiz indirimi açıklamasıAlbayrak’tan faiz indirimi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi programı

En Çok Okunan Haberler

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 31 yorum
Şurası çok önemli. Altını çiziyorum....
hemen dolar alın. yine fırlayacak
burası çokmelli.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası

THY'den indirim kampanyası

4 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

4 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Bakan Albayrak’tan konut kredisinde faiz indirimi açıklaması

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Dış ticaret açığı ağustosta 2,5 milyar dolar

Dış ticaret açığı ağustosta 2,5 milyar dolar

Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı

Duyan bankaya koştu!

Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı

Piyasaların gözü bu haberde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.