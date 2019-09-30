Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasını 'Değişim Başlıyor' olarak açıkladı.
Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olarak belirlendi.
Bakan Albayrak, 2019 yılını yüzde 0,5 büyüme ile tamamlamayı planladıklarını belirterek sonraki 3 yıl için yüzde 5'er büyüme hedefi belirlediklerini açıkladı.
Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:
Oldukça zor bir dönemde dengelenme hedefimizi oldukça başarılı bir şekilde uyguladık.
Bu yılki programın ana teması; 'Değişim Başlıyor'
Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.
Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik.
2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz.
Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.
ENFLASYON HEDEFİ
Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek temel hedefimiz.
2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 40'ı hayata geçirildi.
2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 13'ünde ilerleme kaydedildi.
2019 Enflasyon hedefi yüzde 12, 2020 hedefi yüzde 8,5.
Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için tedbirler alacağız.
CARİ DENGE HEDEFİ
2019'da cari denge/GSYH beklentisi yüzde 0,1.
2020 cari denge/GSYH beklentisi -yüzde 1,2.
2022 cari denge/GSYH beklentisi yüzde 0,0.
BÜTÇE HEDEFLERİ
2019 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi yüzde 2,9.
2020 merkezi yönetim bütçe açığı/ GSYH beklentisi yüzde 2,9.
2021 merkezi yönetim bütçe açığı/ GSYH beklentisi yüzde 2,5.
2022 merkezi yönetim bütçe açığı/ GSYH beklentisi yüzde 1,5.
Vergi reformu ile ilgili adımları atmaya başlıyoruz.
Vergi denetimlerinin etkinliği artırılacak.
BÜYÜME HEDEFLERİ
2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz.
2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyoruz.
2021 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyoruz.
2022 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyoruz.
İSTİHDAM/İŞSİZLİK HEDEFLERİ
İstihdam teşviklerinde revizyon yapılacak.
2019'da işsizlik tahmini yüzde 12,9
2020'de işsizlik tahmini yüzde 11,8
2021'de işsizlik tahmini yüzde 10,6
2022'de işsizlik tahmini yüzde 9.
Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız.
Tamamlayıcı emeklilik paketi devreye sokacağız.
İstanbul Finans Merkezini de 2021 yılında devreye alacağız.
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