Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programı tanıtım toplantısında konuşuyor.
Berat Albarak, 2020-2022 yılları arasındaki 3 yıllık enflasyon, cari açık, istihdam, büyüme, ihracat, gibi temel makro göstergeler kamuoyu ile paylaşıyor.
Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;
Oldukça zor bir dönemde dengelenme hedefimizi oldukça başarılı bir şekilde uyguladık.
Bu yılki programın ana teması; 'Değişim Başlıyor'
Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.
Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik.
2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum