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Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor.

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programı tanıtım toplantısında konuşuyor.

Berat Albarak, 2020-2022 yılları arasındaki 3 yıllık enflasyon, cari açık, istihdam, büyüme, ihracat, gibi temel makro göstergeler kamuoyu ile paylaşıyor.

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

Oldukça zor bir dönemde dengelenme hedefimizi oldukça başarılı bir şekilde uyguladık.

Bu yılki programın ana teması; 'Değişim Başlıyor'

Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik.

2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi programı

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