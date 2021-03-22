FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekonomist Mahfi Eğilmez: Türkiye ‘akıl dışılık tuzağına’ düştü

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Türkiye ‘akıl dışılık tuzağına’ düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 16:01 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından yurt içi piyasaların güne dalgalı bir seyirle başlaması gündem oldu. Naci Ağbal'ın görev değişikliğini değerlendiren Ekonomist Mahfi Eğilmez bu durumu, 'Türkiye “Akıl Dışılık Tuzağı”na düştü' şeklinde yorumladı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Türkiye ‘akıl dışılık tuzağına’ düştü

Cumhurbaşkanı kararı ile 4,5 ay önce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na getirilen Naci Ağbal, görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Bu değişiklik kısa sürede piyasaları hareketlendirerek döviz, altın ve borsayı da etkisi altına aldı. Yüzde 15 oranında artan dolar/TL kurunun ardından gram altında dolardaki yükselişten etkilenerek yaklaşık 45 lira civarında arttı. Borsa İstanbul'da ise sabah saatlerinde iki kez devre kesici aktif oldu. TCMB'ndaki değişikliği ve piyasaların tepkisini değerlendiren Ekonomist Mahfi Eğilmez, yaşanan durumu “Akıl Dışılık Tuzağı” olarak tanımladı.

ASYA PİYASALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

“Bir ülkede sürekli irrasyonel kararlar alınıyorsa irrasyonellik istikrar kazanmış olur ve insanlar kendilerini bu duruma uyarlamaya çalışırlar. Türkiye, istikrarsızlığı istikrarlı hale getiren, irrasyonelliği rasyonelleştiren bir yapı içinde görünüyor” diyen Ekonomist Mahfi Eğilmez, kur ve faiz üzerinden durumu anlatan bir yazı kaleme aldı.

Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklamasıBakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması

İlk olarak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faizi 200 baz puan artışla yüzde 19’a çıkarması, ardından ise yayınlanan Resmi Gazete ile aniden Naci Ağbal’ın görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun atanması... Bu gelişmelerin ardından Asya piyasalarının ilk gününde TL’nin yüksek oranlı değer kaybetmesi…

Hazine eski Müsteşarı, Ekonomist Mahfi Eğilmez, bloğundaki Kendime Yazılar’da bu durumu rasyonellik-irrasyonellik bağlamında değerlendirdi.

Türk Lirası'nın değerini kaybetmesinin 'ihracatçının, turizmle uğraşanların, gelirlerinin çoğu yabancı parayla olduğu halde giderlerinin çoğu TL ile olanların ve varlıklarını yabancı parayla saklayanların' işine gelebileceğini aktaran Eğilmez, kur yükselişlerinin halkın büyük bir çoğunluğunu olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum! Temeli yok dedi ve açıkladıPiyasalardaki hareketlilik için flaş yorum! Temeli yok dedi ve açıkladı

'FAİZİN ENFLASYONA GÖRE DÜŞÜK KALMASI, KURLARIN YÜKSELMESİNE YOL AÇAR'

Enflasyon oranlarına göre faiz oranlarının daha düşük olmasının yabancı para talebini artırarak kurların yükselmesine yol açabileceğini belirten Eğilmez, bu durumda yabancı paraya dayanmayan yatırımlar yapacak olanların olumlu etkileneceğini belirtti.

Tam tersi durumda yani, enflasyon rakamlarından faiz oranlarının daha yüksek olmasında ise kurun düşebileceğini belirten Eğilmez, bu durumda yabancı paraya dayalı yatırım yapacak olanları, yabancı para cinsinden borcu olanları mutlu eder yorumunda bulundu.

Eğilmez sürekli faiz artışının sürekli kur atışı olarak değerlendirilebileceğini yorumladı.

Kur artışı ve faizi eş zamanlı düşürmenin kolay olmadığını belirten Eğilmez, her iki durum için riskleri çözmenin önemli olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE "AKIL DIŞILIK TUZAĞI"NA DÜŞTÜ'

Eğilmez açıklamasında, irrasyonel yaklaşımların süreklilik kazandığı bir ekonomide, istikrarı bozacak 'akıl dışı' davranışların insanların gözünde sürpriz oluşturduğunu belirterek, bu durumda insanların irrasyonel adımları normal kabul etmeye başladığını ve kendisini bu yeni duruma uydurmaya çalıştırdığını belirtti.

Eğilmez bu durumu ise 'Toplum ‘akıl dışılık tuzağına’ düşmüş demektir' tanımıyla yaptı.

Eğilmez açıklamasına şöyle devam etti; "Türkiye, istikrarsızlığı istikrarlı hale getiren, irrasyonelliği rasyonelleştiren bir yapı içinde görünüyor. Bu durum, tıpkı yastık altı altın ve döviz varlığı gibi ülkeyi krizlerde esnek bir konuma getiriyor gibi görünse de aslında ülkenin ileri gitmesinin önündeki en önemli engeli oluşturuyor.”

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

JP Morgan, Morgan Stanley ve Moody's kritik TCMB görev değişikliğini yorumladıJP Morgan, Morgan Stanley ve Moody's kritik TCMB görev değişikliğini yorumladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Türk şirketle flaş yatırım anlaşması!Türk şirketle flaş yatırım anlaşması!
Altın güne düşüşle başladıAltın güne düşüşle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı
Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı isteyerek atmadı
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı isteyerek atmadı
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Borsa İstanbul'da işlemler iki kez durdu
Borsa İstanbul'da işlemler iki kez durdu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kart aidatları yüzde 20 arttı, tüketiciler aidatsız kartlara yöneliyor
Tüketiciler aidatsız kartlara yöneliyor
SunExpress'ten 11 yeni destinasyon açıklaması
SunExpress'ten 11 yeni destinasyon açıklaması
Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor!
Bu ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor!
Borsada kayıplar yüzde 9’u aştı
Borsada kayıplar yüzde 9’u aştı
Son Dakika: Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yatırım anlaşması yaptı!
Türk şirketle flaş yatırım anlaşması!
İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!
İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.