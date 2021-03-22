Ekonomist Mahfi Eğilmez: Türkiye ‘akıl dışılık tuzağına’ düştü

Cumhurbaşkanı kararı ile 4,5 ay önce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na getirilen Naci Ağbal, görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Bu değişiklik kısa sürede piyasaları hareketlendirerek döviz, altın ve borsayı da etkisi altına aldı. Yüzde 15 oranında artan dolar/TL kurunun ardından gram altında dolardaki yükselişten etkilenerek yaklaşık 45 lira civarında arttı. Borsa İstanbul'da ise sabah saatlerinde iki kez devre kesici aktif oldu. TCMB'ndaki değişikliği ve piyasaların tepkisini değerlendiren Ekonomist Mahfi Eğilmez, yaşanan durumu “Akıl Dışılık Tuzağı” olarak tanımladı.

ASYA PİYASALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

“Bir ülkede sürekli irrasyonel kararlar alınıyorsa irrasyonellik istikrar kazanmış olur ve insanlar kendilerini bu duruma uyarlamaya çalışırlar. Türkiye, istikrarsızlığı istikrarlı hale getiren, irrasyonelliği rasyonelleştiren bir yapı içinde görünüyor” diyen Ekonomist Mahfi Eğilmez, kur ve faiz üzerinden durumu anlatan bir yazı kaleme aldı.

İlk olarak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faizi 200 baz puan artışla yüzde 19’a çıkarması, ardından ise yayınlanan Resmi Gazete ile aniden Naci Ağbal’ın görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun atanması... Bu gelişmelerin ardından Asya piyasalarının ilk gününde TL’nin yüksek oranlı değer kaybetmesi…