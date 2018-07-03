Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi

Gıda fiyatlarının enflasyonu belirgin şekilde artırıcı yönde etkide bulunduğuna dikkati çeken Bürümcekçi, gıda dışı diğer gruplarda da kurlara bağlı fiyat artışlarının etkisinin görüldüğünü ifade etti.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi geçen yıl haziran ayında yüzde 0,27 düşen ve haziran ayları tarihsel ortalaması yüzde 0,17 azalışa işaret eden manşet enflasyonun, bu yıl beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydettiğini söyledi.

Ekonomistlerin aylık yüzde 1,36 olan artış beklentilerini aşan 2003 bazlı hesaplanan TÜFE, yıllık artış tahminleri olan yüzde 13,98'in de belirgin bir şekilde üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 2,61, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon da tüketici fiyatlarında yüzde 15,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,71 oldu.

Enflasyon haziranda yıllık yüzde 15,39 artarak beklentileri aşarken, analistler, mevsimsel olarak gerilemesi beklenen gıda fiyatlarının bu yıl hızlı bir şekilde yükselmesinin manşet enflasyonu da yukarı taşıdığını ifade etti.

"Enflasyon yılın zirvesini haziranda görmüş olabilir"

Haluk Bürümcekçi, 2003 bazlı TÜFE'nin yüzde 15,39’a yükseldiğine işaret ederek, "Endeks tarihindeki ortalama yıllık artışı yüzde 10 civarında olan gıda fiyatlarının 2018 yılındaki seyri enflasyonun yılı çift hanenin ne kadar üzerinde bitireceği konusunda belirleyicilerinden biri olacaktır." dedi.

Gelecek dönem enflasyonun seyri açısından gıda fiyatlarının oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ile kamu fiyat ve vergi ayarlamalarının belirleyici olacağına değinen Bürümcekçi, döviz kurlarının da hala en önemli etken olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bürümcekçi, manşet enflasyonda baz etkisinin temmuzda da aleyhte kalmaya devam ettiğini, buna karşılık yılın son iki ayında lehte görünen yaklaşık 1 puanlık baz etkisi potansiyeli bulunduğunu belirterek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Ancak, bazı işlenmemiş gıda ürünlerindeki anormal fiyat hareketleri temmuzda düzelirse, enflasyon yılın zirvesini haziranda görmüş olabilir. Bu doğrultuda, manşet enflasyonun yılı yüzde 12,5-13,0 aralığında kapatmasını öngörmekteyiz. Ancak bu tahmin üzerindeki riskler yukarı yöndedir."