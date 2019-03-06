Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararınına ne dedi?

Karar metninde bir değişikliğe gidilmemesinin de önemli olduğunu vurgulayan Kanlı, "Bu da, 'acaba TCMB nisan ayında faiz indirilebileceğine dair bir sinyal verebilir mi?' şüphesini ortadan kaldırmış oldu. Banka son birkaç aydır açık ve net bir biçimde, enflasyonda ikna edici ve belirgin bir düşüş olana kadar mevcut duruşunu koruyacağını söylüyor. Bu söylemiyle tutarlı bir biçimde de hareket ediyor. Bunun sonucunda da para politikası tarafında uzunca süredir gözlemlemediğimiz hızda ve miktarda kredibilite kazanıyor." ifadelerini kullandı.

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Bankası cephesinde değişen bir şeyin olmadığını ve TCMB'nin, beklendiği gibi politika faizini sabit tuttuğunu hatırlattı.

TCMB, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu. En son Eylül 2018'deki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltilmişti.

TCMB'nin, haziran ayında faiz indirmeye başlayabileceğini düşündüğünü, nisan ayındaki toplantıda, karar metninde yapacağı bir değişiklikle bunun sinyalini de vereceğini ifade eden Kanlı, "Faiz indirim miktarının da yıllık enflasyondaki düşüşe yakın seviyelerde (150 baz puan civarı) olacağını düşünüyorum. Bu faiz indirimi geldiğinde ise kararın doğruluğundan kimsenin şüphesi olmayacaktır." dedi.

'YILIN TAMAMINDA 250 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUZ'

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da TCMB'nin bugünkü PPK toplantısında, genel beklentilere uygun olarak politika faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini söyledi.

Böylece politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranının yüzde 24, faiz koridorunun da yüzde 22,5-25,5 bandında korunduğunu belirten Tokalı, Merkez Bankasının gelecek dönem için sıkı duruşta gevşemeye dair herhangi bir öncü sinyal de vermediğini kaydetti.

Tokalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her ne kadar enflasyon görünümünde bir miktar iyileşmenin gözlendiği ifadesi korunuyor olsa da fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği görüşünün ön planda kaldığını görüyoruz. Baz etkisi kaynaklı olarak yıllık enflasyonda düşüşün önümüzdeki 1-2 aylık süreçte yavaşlayabilecek olmasını da göz önüne alınan diğer bir unsur olduğunu tahmin ediyoruz.