FİNANS

Ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

AA Finans anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor.

Ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor.

16 Ocak'ta gerçekleştirilen PPK toplantısında değişiklik yapılmayarak politika faizi yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası Para Politikası Kurulu

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