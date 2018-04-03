Ekonomistlerden enflasyonu yorumu

TÜFE martta yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,23, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,28 olarak gerçekleşti.
Beklentilerin hafif üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrasında kimi ekonomistler yıllık bazda tek hanenin halen mümkün olduğunu düşünürken, kimi ekonomistler de yılın çift hane ile kapanacağı görüşünde.
QNB Finans Yatırım'dan Baş Ekonomist Burak Kanlı, tek hanelerde enflasyonun mümkün olduğuna ilişkin görüşünü sürdürdüğünü ifade etti. Kanlı, yaptığı açıklamada, enflasyonun yıllık bazda yatay kalırken çekirdek enflasyon göstergelerinde gerileme gözlendiğine işaret ederek, "Ancak yine de enflasyonun seviyesi yüksek kalmaya, fiyat istikrarı, faizler ve kur üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor." diye konuştu.
Önümüzdeki dönemde talepte bir yavaşlama görülmesi ihtimalini yüksek gördüğünü dile getiren Kanlı, "Bu da fiyatlar üzerinde talep kaynaklı yukarı yönlü etkinin ortadan kalkmasına yol açacaktır. Ancak, kurda son dönemde gözlenen değer kaybının etkisini henüz fiyatlar üzerinde tam olarak görmedik. Enflasyon üzerinde ters yönde etki edecek bu iki unsurun birbirini dengeleyebileceğini düşünüyorum. Bu da karşımıza yılın son bölümüne kadar yüzde 10-11 bandında dalgalanan ve ancak yılın sonunda tek hanelere inen bir enflasyon patikasını çıkarıyor." dedi.
Kanlı, hala tek hanelerde enflasyonun mümkün olduğunu düşüncesini savundu ve yüzde 9.5'luk yıl sonu tahminini koruduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu enflasyon verisine tepki vermeyecektir ve mevcut duruşunu sürdürecektir diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
TOKALI: ENFLASYON EN ERKEN SON ÇEYREK İTİBARİYLE TEK HANEYE İNEBİLİR
Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı da enflasyonun tek haneye inebileceğini düşünenlerden. Tokalı, enflasyonun en erken son çeyrek itibariyle tek haneye inebileceğini ve yıl sonuna ait yüzde 9,3'lük tahminlerini koruduklarını kaydetti.
Tokalı yaptığı açıklamada, mart ayında TÜFE'nin yüzde 0,99 ile, yüzde 1,02'lik tahminlerine oldukça yakın gerçekleştiğine değinerek, "Böylece, yıllık enflasyondaki düşüş hareketinin öngörülerimize uygun olarak son iki aydır önemli oranda hız kestiğini görüyoruz. Nitekim, Aralık 2017 ve Ocak 2018 döneminde
toplam 2,6 puanlık düşüş gösteren yıllık TÜFE enflasyonu, Şubat ayında 0,09 puan, Mart ayında da 0,02 puanlık oldukça sınırlı düşüşler kaydetmiş durumda." dedi.
Kıvcı Tokalı, Nisan ayına yönelik ilk hesaplamalarında, elektrik fiyatlarındaki artıştan 0,07 puan, benzin fiyatlarındaki artıştan da 0,04 puanlık ek yüklerin söz konusu olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu: "Güçlü baz etkisinin de yılın son çeyreğine kadar geride kalacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, kurda Ocak ortasından itibaren gözlenen değer kaybının geçişkenlik etkisin de önümüzdeki dönemde gözlenebilecek. Bu çerçevede, her ne kadar çekirdek ve hizmet enflasyon verilerinde yavaşlama devam etse de, gerek enflasyon göstergelerinin mevcut yüksek seviyelerinin gerekse de kur geçişkenliğine yönelik baskılar nedeniyle, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasını bekleriz. Ayrıca, küresel normalleşme baskılarının geçmiş dönemden daha az elverişli bir dış ortam sunduğunu da gözden
kaçırmamak gerekiyor."
Kur etkisinin sınırlı kalması ve para politikasında devam eden sıkı duruş varsayımları altında, yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde yüzde 10-11 bandında dalgalanmasını beklediklerinin altını çizen Banu Kıvcı Tokalı, enflasyonun en erken son çeyrek itibariyle tek haneye inebileceğini düşündüklerini ve yıl sonuna ait yüzde 9,3'lük tahminlerini koruduklarını söyledi.
ALTINSAÇ: MUHTEMENELEN YILI ÇİFT HANEDE KAPATACAĞIZ
Actus Portföy Araştırma Direktörü Gizem Öztok Altınsaç ise, enflasyonun yıl sonunu muhtemelen çift hanede kapatacağını dile getirdi. Altınsaç, yaptığı açıklamada, yıllık enflasyonun beklendiği gibi yüzde 10.2 olarak açıklandığını belirterek, "Çift hane. Piyasadaki fiyatlamaları değiştirecek bir rakam değil." diye konuştu. Altınsaç, kur geçişkenliğinin Nisan'da daha belirgin görülebileceğine değindi ve "Yıl sonunu çift hanede kapatacağız muhtemelen. Beklentiler de yukarı revize edilecektir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şu an faiz tarafında bir tepki vereceğini düşünmüyorum." diyerek görüşlerini aktardı.
TCMB'DEN BEKLENTİLER ARTTI
Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadelere yer verildi;
"2018 Mart ayı enflasyon rakamında beklentilerin üzerinde meydana gelen yüzde 10,23 seviyesindeki artışın ekonomiye dair endişelerin devamına yol açtığı söylenebilir. Faiz politikası konusunda temkinli bir duruş sergileyen TCMB'nin bir sonraki toplantısına dair beklentiler artmış bulunmakta. Gerek kurda meydana gelen ani yükselişler gerekse enflasyonda korunan çift haneler TCMB'yi müdahale etmeye zorlayabilir. Kur geçişkenliği etkisinin ise ilerleyen dönemde daha yakından hissedileceği görüşündeyiz. Veri sonrası 3,97-3,98 dar bandını koruyan Dolar/TL'de yukarı yönlü eğilimin korunmaya devam ettiğini görüyoruz.
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