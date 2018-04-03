Ekonomistlerden enflasyonu yorumu

TÜFE martta yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,23, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,28 olarak gerçekleşti.

Beklentilerin hafif üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrasında kimi ekonomistler yıllık bazda tek hanenin halen mümkün olduğunu düşünürken, kimi ekonomistler de yılın çift hane ile kapanacağı görüşünde.

QNB Finans Yatırım'dan Baş Ekonomist Burak Kanlı, tek hanelerde enflasyonun mümkün olduğuna ilişkin görüşünü sürdürdüğünü ifade etti. Kanlı, yaptığı açıklamada, enflasyonun yıllık bazda yatay kalırken çekirdek enflasyon göstergelerinde gerileme gözlendiğine işaret ederek, "Ancak yine de enflasyonun seviyesi yüksek kalmaya, fiyat istikrarı, faizler ve kur üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor." diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde talepte bir yavaşlama görülmesi ihtimalini yüksek gördüğünü dile getiren Kanlı, "Bu da fiyatlar üzerinde talep kaynaklı yukarı yönlü etkinin ortadan kalkmasına yol açacaktır. Ancak, kurda son dönemde gözlenen değer kaybının etkisini henüz fiyatlar üzerinde tam olarak görmedik. Enflasyon üzerinde ters yönde etki edecek bu iki unsurun birbirini dengeleyebileceğini düşünüyorum. Bu da karşımıza yılın son bölümüne kadar yüzde 10-11 bandında dalgalanan ve ancak yılın sonunda tek hanelere inen bir enflasyon patikasını çıkarıyor." dedi.