FİNANS

Ekonomiye güven arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla yüzde 1,2 artışla 78,5'ten 79,4'e yükseldi.

Ekonomiye güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 1,2 artarak 78,5'ten 79,4'e yükseldi. Endeksteki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,9, hizmet sektörü güven endeksi de 79,5 değerine ulaştı. Bu ay tüketici güven endeksi 57,8 değerine, perakende ticaret güven endeksi 90,8 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 51,8 değerine geriledi.

KAYNAK:AA


Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!
Bakan Albayrak açıkladı: Vergide yeni döneme giriliyorBakan Albayrak açıkladı: Vergide yeni döneme giriliyor
AB'den demiryolu hattı için 275 milyon euro hibeAB'den demiryolu hattı için 275 milyon euro hibe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi

En Çok Okunan Haberler

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Toplu taşımada yeni dönem!

Toplu taşımada yeni dönem!

Ordu'da yapılıyor! Tanzanya ve Çin'e ihraç ediliyor

Ordu'da yapılıyor! Tanzanya ve Çin'e ihraç ediliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzinde 11 kuruş indirim

Araç sahipleri dikkat! Benzinde 11 kuruş indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geliştirdiği cihazla 3 aya kadar dayanabilen kurutulmuş et elde etti

Türkiye'de yapıldı! Operasyonlarda 3 ay dayanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuştu

Bakan Albayrak açıkladı: Vergide yeni döneme giriliyor

AB'den demiryolu hattı için 275 milyon euro hibe

AB'den demiryolu hattı için 275 milyon euro hibe

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Ölçü aletleri için elektronik başvuru imkanı

Resmen yürürlükte: Artık internetten yapılabilecek

İstanbul Havalimanı otoparkı 7 Nisan’a kadar ücretsiz

Müjde geldi! 7 Nisan'a kadar ücretsiz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.