'Ekspres yol' projesi, İzmir’in en uzun tüneli olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’yı Otogar’a bağlayacak dev projede kritik rolü olan kentin en uzun karayolu tünelini kazmaya başladı. Viyadük ve karayolu geçitlerinin de yer aldığı 183 milyon liralık “ekspres yol” projesi, Konak-Buca-Bornova bağlantısını çok rahatlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca’daki Homeros Bulvarı’nı Bornova’daki Otogar’a bağlayacak 183 milyon liralık “ekspres yol” projesinin derin çift tüp tünel kazı çalışmalarını başlattı. Başkan Kocaoğlu, İzmir’in en uzun tüneli, viyadük ve karayolu geçitlerinden oluşan toplam 7 kilometrelik güzergahın Konak-Buca-Bornova bağlantısını sağlayacak önemli bir ulaşım yatırımı olduğunu söyledi.

Daha önce Homeros Bulvarı kısmı için 75,5 milyon liralık kamulaştırma yapan Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar Buca Tüneli için 26 milyon lira, viyadükler için ise 10 milyon TL’lik kamulaştırma gerçekleştirdi. Bu proje sayesinde 2,5 kilometrelik kentin en uzun karayolu tünelinden geçecek olan araçlar, yoğun trafiğe girmeden Otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek.





Tünel, viyadük ve 35 metrelik yol

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda hizmete aldığı Homeros Bulvarı’nın (Uçan Yol) devamı niteliğinde olan ve İzmir Otogarına kadar uzanarak kesintisiz ulaşımı sağlayacak, derin çift tüp tünel-viyadük-alt/üst geçit ve yol yapımını kapsayan dev yatırım hızlı başladı. Biri Buca’da diğeri ise Altındağ’da olmak üzere iki şantiye kuran Büyükşehir Belediyesi, tünelin çıkış (Altındağ) bölümünde toplam 206 fore kazık çaktı. Tünel üstü 3 katlı şevlendirme çalışması gerçekleştirildi. Tünel giriş (Buca) bölümünde ise Onat Caddesi ile bağlantıyı sağlayacak karayolu köprüsünün ayak imalatları-kiriş montajı tamamlandı, betonlama işlemleri de bitmek üzere. Yine giriş bölümünde çift tünelde kazı çalışmalarının startı verildi.

Buca-Bornova arasında kesintisiz ulaşım hedefleyen proje kapsamında 2,5 kilometrelik çift tüp derin tünel, 280 ve 920 metre uzunluğunda iki viyadük, Kemalpaşa Caddesi ve Kamil Tunca Bulvarı kesişiminde ise 2 adet taşıt alt geçidi ile çevre yolu otogar bağlantısı için 1 adet taşıt üst geçidi yapılacak.

35 metre genişliğinde (3 gidiş-3 geliş), toplam altı şeritli olarak hizmet verecek yeni güzergah ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesinden otogara bağlantı sağlanacak. 7 kilometrelik güzergah üzerinde yapılacak tünel ile 2 viyadük-2 adet alt geçit-1 adet üst geçit ve yol düzenlemelerinin maliyeti 183 milyon TL’yi aşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında açmaya başladığı 2.5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda “tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli” olma özelliği taşıyor. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli 1674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise 1865 metre uzunluğunda.